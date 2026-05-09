5 Anh Tài mới của ATVNCG 2026: Người vượt giới hạn, người lần đầu thử sức với âm nhạc

HHTO - Sau khi công bố dàn Anh Tài đầu tiên, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tiếp tục hé lộ những mảnh ghép mới trong đội hình năm nay vào tối 8/5. Đáng chú ý, chương trình không chỉ quy tụ các ca sĩ quen thuộc mà còn mở rộng với những gương mặt đến từ điện ảnh, sản xuất âm nhạc, hứa hẹn tạo nên một mùa giải đặc sắc hơn bao giờ hết.

Trong danh sách vừa được công bố, Huỳnh Lập là cái tên thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Sau nhiều năm ghi dấu với vai trò đạo diễn, diễn viên và nhà sáng tạo nội dung, đây được xem là lần hiếm hoi anh bước vào một sân chơi mang yếu tố trình diễn âm nhạc. Ở tuổi 33, Huỳnh Lập đã sở hữu bảng thành tích đáng chú ý với 3 giải Mai Vàng, 5 giải Ngôi Sao Xanh, đồng thời tạo tiếng vang lớn với phim điện ảnh Nhà Gia Tiên đạt doanh thu 243 tỷ đồng, lọt top những phim Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé.

Chia sẻ về lần xuất hiện này, Huỳnh Lập cho biết anh bước vào chương trình với tâm trạng “hồ hởi và cực kỳ tò mò”. Nam nghệ sĩ tiết lộ tiết mục solo đầu tiên sẽ là phiên bản hoàn toàn mới của một ca khúc gắn bó với hành trình làm nghề của mình. “Đây là phiên bản duy nhất chỉ dành cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026”, anh chia sẻ.

Nếu Huỳnh Lập đại diện cho màu sắc giải trí, thì Đông Hùng được xem là nhân tố bảo chứng về chuyên môn thanh nhạc. Nam ca sĩ những năm gần đây liên tục mở rộng hoạt động nghệ thuật, đặc biệt gây chú ý khi lấn sân sang nhạc kịch. Năm 2024, anh nhận Huy chương Bạc tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc với vai Chí Phèo trong vở Giấc mơ Chí Phèo.

Sang năm 2025, Đông Hùng liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình mang tầm quốc gia như lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam hay chuỗi biểu diễn Tổ Quốc Trong Tim. Đến với chương trình, nam ca sĩ cho biết anh muốn “đối đầu” với chính bản thân để tìm ra những giới hạn mới trong âm nhạc lẫn biểu diễn.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Mew Amazing lại mở ra một hướng đi khác cho mùa giải năm nay. Được khán giả biết đến như một producer đứng sau nhiều bản hit, Mew Amazing vốn quen với công việc hậu trường hơn là sân khấu trình diễn. Chính vì vậy, quyết định tham gia chương trình được xem như bước chuyển đáng chú ý trong hành trình nghề nghiệp của anh.

Nam producer thừa nhận bản thân có nhiều áp lực khi phải rời phòng thu để đứng trước khán giả. Tuy nhiên, anh xem đây là cơ hội để gặp gỡ thêm những người đồng nghiệp mới và thử làm mới chính mình. Mew Amazing tiết lộ đã dành nhiều thời gian tập luyện vũ đạo cũng như các kỹ năng trình diễn trước đây chưa từng thử sức. Tiết mục solo sắp tới sẽ là một ca khúc quen thuộc với khán giả yêu nhạc của anh nhưng được làm mới bằng phần dàn dựng sân khấu và vũ đạo mạnh hơn.

Một nhân tố khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm là Thuận Nguyễn. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng danh hiệu Á vương Mister Global 2017, Thuận Nguyễn đồng thời có nền tảng diễn xuất vững chắc với giải Nam chính xuất sắc tại Ngôi Sao Xanh 2023 và HCV Sân khấu kịch nói toàn quốc 2021.

Thuận Nguyễn chia sẻ: “Đăng ký tham gia chương trình là Thuận thấy mình gan lắm rồi đó. Xem mùa một, Thuận thấy các anh em rất đoàn kết nên cũng muốn thử đặt mình vào môi trường như vậy. Thuận muốn học thêm hát, thêm nhảy để xem mình làm được gì”.

Thái Lê Minh Hiếu được xem là đại diện cho thế hệ nghệ sĩ mới với phong cách hiện đại và màu sắc trình diễn năng động. Để chuẩn bị cho hành trình tại chương trình, nam nghệ sĩ cho biết mình đã đầu tư nâng cấp nhiều kỹ năng từ thanh nhạc, vũ đạo đến khả năng chơi guitar điện nhằm mang đến hình ảnh chỉn chu hơn trên sân khấu.

Với sự kết hợp giữa những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và các nhân tố mới đầy bất ngờ, đội hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang dần cho thấy tham vọng mở rộng màu sắc giải trí lẫn tính cạnh tranh. Những màn trình diễn đầu tiên của các Anh Tài mới vì thế được dự đoán sẽ trở thành tâm điểm chú ý khi chương trình lên sóng trong tháng 6 tới.