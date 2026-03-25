Vụ cháy nhà ở Lĩnh Nam: Giải mã “khoảng thời gian vàng" và bài học sống còn

HHTO - Liên quan đến vụ cháy nhà ở đường Lĩnh Nam (Hà Nội), việc người dân và lực lượng chức năng tận dụng được “khoảng thời gian vàng” đã giúp cứu 7 người mắc kẹt. Vậy “khoảng thời gian vàng” đó là thế nào, và mỗi người nên lưu ý ra sao?

Vụ hỏa hoạn ở Lĩnh Nam (Hà Nội) vào chiều tối ngày 24/3 cho thấy một điều rất rõ ràng: Trong hỏa hoạn, vài phút đầu thường là quãng thời gian quyết định.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng và các bài tường thuật sự việc, đám cháy bùng lên vào khoảng 17h50’. Người dân phát hiện mùi khét, thấy lửa và khói đen lan nhanh từ khu vực tầng 2 của ngôi nhà 6 tầng, 1 tum.

Vụ cháy nhà ở Lĩnh Nam (Hà Nội) chiều tối 24/3. Ảnh: TPO.

Khi phát hiện cháy, anh P.C.T (SN 1994, sinh sống tại ngôi nhà) hô hoán người xung quanh báo cho lực lượng cứu hỏa. 7 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy đã lên tầng tum, vẫy khăn đỏ kêu cứu. Anh Nguyễn Văn Đáp và một số người khác đang làm việc ở nhà kế bên đã dùng thanh sắt phá cửa sổ ngôi nhà cháy cho thoát bớt khói. 2 người nam giới đã trèo sang nhà bị hỏa hoạn, dùng búa cố gắng phá mái tôn, đưa những người mắc kẹt ra ngoài.

Lực lượng chữa cháy được điều động ngay sau tin báo và tiếp cận hiện trường sau khoảng 8 phút, theo Tiền Phong. Đến khoảng 18h18’, cả 7 người trong ngôi nhà bị cháy đã được đưa ra ngoài, hiện sức khỏe đã ổn định. Đám cháy được dập tắt lúc khoảng 18h25’.

Khoảnh khắc 2 người đàn ông phá mái tôn để cứu người trong ngôi nhà cháy. Ảnh: Chị Tú Lan.

Một số trang báo đã nhắc đến “khoảng thời gian vàng” trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - một yếu tố giúp cứu người trong vụ hỏa hoạn trên. Lý do “khoảng thời gian vàng” rất quan trọng là vì trong các đám cháy, mối nguy lớn không chỉ là ngọn lửa mà còn là khói và khí độc. Các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo rằng khói, khí độc có thể tích tụ rất nhanh trong không gian kín, làm giảm khả năng thoát nạn của người mắc kẹt, có thể khiến họ thiệt mạng nhanh hơn là do lửa. Nói cách khác, khi người mắc kẹt còn tỉnh táo, còn nhìn thấy lối thoát và còn được hỗ trợ từ bên ngoài, cơ hội sống sót sẽ cao hơn nhiều.

Như vậy, trong sự việc trên, những hành động kịp thời của người dân như gọi báo cho lực lượng cứu hỏa, phá cửa sổ cho khói thoát bớt, phá mái tôn để đưa người ra ngoài, và việc tiếp cận hiện trường, chữa cháy nhanh chóng của lực lượng chức năng đã khiến vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người.

Vậy “khoảng thời gian vàng” là bao nhiêu phút? Theo các trang về cứu hỏa, cứu hộ thì trong các vụ hỏa hoạn, “thời gian vàng” để cứu người là 5 - 7 phút kể từ khi vụ cháy bắt đầu (là “thời gian vàng” để cứu người lúc ban đầu, chứ không phải để khống chế toàn bộ vụ cháy).

Người dân ở hiện trường hỗ trợ cứu những người mắc kẹt. Ảnh: TPO.

Vì vậy, các cơ quan cứu hỏa, cứu hộ luôn nhắc nhở rằng mỗi gia đình đừng chờ đến khi có cháy mới nghĩ đến chuyện thoát nạn, mà nhà ở nhiều tầng nên có lối thoát khẩn cấp, có dụng cụ phá dỡ cơ bản, thiết bị chữa cháy và mỗi gia đình nên thông báo cách báo động rõ ràng cho cả nhà. Còn khi người ở bên ngoài phát hiện cháy, việc cần làm trước tiên là báo ngay cho lực lượng chức năng, đồng thời hỗ trợ cứu người trong giới hạn an toàn của mình. Chính việc có chuẩn bị, sự bình tĩnh, phản ứng nhanh là những điều giúp “khoảng thời gian vàng” được tận dụng để thực sự cứu được người.