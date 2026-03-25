Sau 5 năm, câu hỏi cuối cùng của “Ai là triệu phú” lộ diện: Độ khó đến đâu?

HHTO - Sau nhiều năm hiếm hoi mới có người chơi chạm tới câu hỏi số 15, tập phát sóng ngày 24/3 của Ai là triệu phú đã khiến khán giả đặc biệt chú ý khi “câu hỏi cuối cùng” chính thức lộ diện.

Người chơi tạo nên dấu ấn này là anh Nguyễn Trường Giang (33 tuổi, Hà Nội). Với phong độ ổn định và lập luận chắc chắn, anh đã lần lượt vượt qua 14 câu hỏi để tiến sát mốc 250 triệu đồng - phần thưởng cao nhất của chương trình.

Câu hỏi cuối cùng xoay quanh một câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - dạng câu hỏi đòi hỏi không chỉ trí nhớ mà còn sự hiểu biết sâu về lịch sử, văn hóa. Đây được đánh giá là dạng câu hỏi có độ phân hóa rất cao. Người chơi không thể suy luận đơn thuần mà cần nền tảng kiến thức vững chắc, đồng thời phải đủ bản lĩnh để đưa ra quyết định trong áp lực lớn.

Chính yếu tố này khiến câu hỏi số 15 luôn trở thành “rào cản” lớn nhất của chương trình, suốt nhiều năm qua hiếm có người dám chinh phục đến cùng.

Đứng trước câu hỏi mang tính “then chốt”, Nguyễn Trường Giang đã quyết định dừng cuộc chơi để bảo toàn 150 triệu đồng, thay vì mạo hiểm trả lời. Quyết định này được xem là hợp lý, bởi nếu trả lời sai, anh sẽ chỉ còn 22 triệu đồng. Trong bối cảnh câu hỏi có độ khó cao và ít dữ kiện suy luận, việc “biết dừng đúng lúc” được nhiều khán giả đánh giá là bản lĩnh không kém việc trả lời đúng.

Được biết, đáp án chính xác của câu hỏi này là đáp án C - Di chúc.

Lần gần nhất, 1 người chơi tiến sát mốc câu hỏi số 15 là vào năm 2021, khi Trần Đặng Đăng Khoa chinh phục 14 câu nhưng thất bại ở câu hỏi cuối cùng. Trước đó, năm 2008, Nguyễn Lê Anh cũng từng dừng lại ở câu 15 sau khi trả lời đúng 14 câu.

Như vậy, phải sau 5 năm, khán giả mới lại được chứng kiến một người chơi tiến sát “đỉnh cao” của “Ai là triệu phú”, đồng thời có cơ hội thấy rõ mức độ thử thách của câu hỏi cuối cùng - nơi hội tụ kiến thức, tâm lý và cả sự may mắn.

Phát sóng từ năm 2005 trên Đài Truyền hình Việt Nam, “Ai là triệu phú” vẫn giữ được sức hút đặc biệt nhờ cấu trúc câu hỏi ngày càng nâng cao độ khó.

Sự xuất hiện trở lại của câu hỏi số 15 sau nhiều năm không chỉ tạo điểm nhấn cho chương trình, mà còn cho thấy hành trình chinh phục tri thức trên sóng truyền hình vẫn luôn đầy kịch tính và thử thách.