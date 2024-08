Lisa BLACKPINK, Sabrina Carpenter, Chappell Roan sẽ "quậy đục nước" VMAs 2024

HHT - Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2024 (VMAs) được hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc âm nhạc không thể bỏ lỡ, khi loạt nghệ sĩ mới đình đám nhất làng nhạc xác nhận trình diễn tại đây.

Lisa BLACKPINK đang quyết tâm tạo dựng vị thế của mình trong làng nhạc Âu Mỹ khi liên tiếp cho ra mắt hai ca khúc Rockstar và New Woman (hợp tác cùng Rosalía). Việc cô xác nhận tham gia VMAs sắp tới nhận được sự quan tâm lớn của khán giả khi đây sẽ là màn trình diễn đầu tiên của nữ nghệ sĩ tại một giải thưởng âm nhạc sau khi tái khởi động sự nghiệp solo.

Cùng góp mặt trên sân khấu VMAs năm nay, Sabrina Carpenter thu hút sự chú ý khi nhận về 6 đề cử, sánh ngang với những tên tuổi lớn như Ariana Grande và Eminem. Năm nay là một năm quá sức thành công của Sabrina khi thu về hai bản hit lớn Espresso và Please Please Please. Nữ ca sĩ cũng vừa cho ra mắt đĩa đơn thứ ba Taste và album Short n' Sweet vào ngày hôm nay 23/8.

Benson Boone và Chappell Roan cũng là hai cái tên nổi bật trong danh sách trình diễn. Benson đang sở hữu một trong những bài hát thành công nhất năm Beautiful Things, trong khi Chappell tạo ra cơn sốt tại Anh và Mỹ với Good Luck, Babe! cùng album The Rise and Fall of a Midwest Princess. Hai nghệ sĩ trẻ là những ứng cử viên nặng ký ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Ngoài những nghệ sĩ kể trên, VMAs 2024 sẽ chào đón các phần trình diễn từ Katy Perry, Halsey, GloRilla, Camila Cabello, Lenny Kravitz, Rauw Alejandro. Trong đó, Katy Perry sẽ được vinh danh với giải thưởng Video Vanguard và trình diễn loạt hit làm nên tên tuổi.

Lễ trao giải sẽ chính thức diễn ra vào 7h sáng ngày 12/9 (giờ Việt Nam). Taylor Swift dẫn đầu năm nay với 10 cử, theo sau là Post Malone (9), Ariana Grande (6), SZA (5), Olivia Rodrigo (4).