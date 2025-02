Lisa BLACKPINK trong "Born Again": "Xử đẹp" 2 thiết kế xuyên thấu táo bạo

HHT - Không hổ danh "tắc kè hoa" của K-Pop, Lisa (BLACKPINK) khiến công chúng "lóa mắt" với hàng loạt tạo hình mới lạ, ma mị và quyến rũ trong MV "Born Again".

Born Again là ca khúc ẩn ý sự tái sinh của người phụ nữ sau nhiều tổn thương, để trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn bao giờ hết. Trên tinh thần đó, trang phục được stylist chuẩn bị cho Lisa (BLACKPINK) cũng nêu lên thông điệp này. Nổi tiếng là nàng "tắc kè hoa" không ngại bất kỳ phong cách nào, không có gì lạ khi ngay từ những bức ảnh teaser đầu tiên, Lisa đã khiến công chúng gật gù vì khả năng "cân đồ" cực đỉnh.

Lisa diện chiếc đầm xuyên thấu đến từ nhãn hiệu Ý - DSQUARED2. Điểm nhấn của tạo hình này nằm ở mái tóc trắng uốn xoăn, lối trang điểm tone đỏ đậm và áo ngực bằng kim loại, mang đến cho nữ idol cảm giác quyền lực và kiêu hãnh.

Một trong những bộ cánh ấn tượng của Lisa trong MV Born Again là chiếc váy đen có thiết kế như đính lông. Chiếc váy là một trong những thiết kế nổi bật thuộc BST Thu - Đông 2024 của thương hiệu Bonds, gợi liên tưởng đến nàng thiên nga đen nổi tiếng với đôi cánh to, rộng và phần thân váy thiết kế tua rua. Thiên nga đen cũng là biểu tượng của sự tái sinh, trỗi dậy đầy bứt phá, tự do, phần nào phản ánh thông điệp của MV và bài hát.

Một trong những bộ đồ nổi bật khác của Lisa đến từ BST Xuân - Hè 2025 của nhãn hiệu Tây Ban Nha - Luis De Javier. Thiết kế lấy cảm hứng từ trang phục đấu sĩ matador và khăn choàng Mantilla, tái hiện kết cấu đặc biệt như thể da rắn. Hết nữ hoàng và thiên nga đen, Lisa hóa thành công chúa hắc ám cực slay, ma mị.

Born Again còn được sử dụng làm nhạc phim cho The White Lotus 3. Sau Born Again, album Alter Ego của Lisa sẽ được ra mắt vào ngày 28/2 sắp tới. Theo LLOUD, các phiên bản được quảng bá xuyên suốt album sẽ đại diện cho một khía cạnh, bản ngã khác nhau trong tính cách của Lisa. Từ đó, các "nhân cách" này sẽ đánh dấu một trang mới trong sự nghiệp nghệ thuật của nữ idol.