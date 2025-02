Lisa, Raye, Doja Cat bùng nổ với “Born Again”: Giai điệu disco, hình ảnh bí ẩn

HHT - Lisa chính thức "thả xích" ca khúc "Born Again", đánh dấu màn kết hợp cùng Raye và Doja Cat. Mang âm hưởng Disco sôi động, phần MV lại mang đến cảm giác trái ngược hoàn toàn.

Album Alter Ego là dự án solo thứ tư của Lisa (BLACKPINK), tiếp nối chuỗi ba đĩa đơn vào năm 2024 là Rockstar, New Woman và Moonlit Floor (Kiss Me). Born Again chính thức phát hành vào sáng nay, trở thành ca khúc mở đường cho album.

Sự kết hợp của ba nghệ sĩ với cá tính riêng biệt tạo nên một ca khúc mang âm hưởng disco, hòa quyện cùng electro-pop sôi động, lôi cuốn. MV được xây dựng như một bộ phim điện ảnh, chia thành 5 phần, mỗi phần kết nối chặt chẽ, tạo nên một câu chuyện liền mạch, cuốn hút.

Sự chuyển hướng bất ngờ của Lisa sang âm hưởng disco mới mẻ khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Với Born Again, nữ idol không chỉ thể hiện sự đa dạng trong âm nhạc mà còn được kỳ vọng sẽ khẳng định vị thế của mình tại thị trường nhạc Mỹ, đồng thời mở đường cho một bước tiến mạnh mẽ vào thị trường Anh quốc.





Cách nhả chữ nhấn nhá của Lisa kết hợp với những nốt luyến láy “đắt giá” của Raye khiến đoạn điệp khúc in sâu vào tâm trí khán giả. Trong khi đó, phần rap của Doja Cat nằm ở giữa bài, trở thành điểm nhấn táo bạo và lôi cuốn, giúp ca khúc thêm bùng nổ.

Về nội dung, Born Again có phần bề nổi xoay quanh những điều tuyệt vời mà người yêu cũ đã đánh mất khi rời bỏ ba cô gái. Tuy nhiên, ẩn ý sâu xa của bài hát lại là sự tái sinh mạnh mẽ của những người phụ nữ, đánh dấu một hành trình mới đầy tự tin và kiêu hãnh.

Trái ngược với giai điệu disco vui tươi, sôi động, phần hình ảnh trong MV Born Again lại mang đến một bầu không khí hoàn toàn đối lập. Với tông màu đen - trắng chủ đạo, MV gợi nhớ đến những thước phim noir cổ điển, đầy bí ẩn.

Lisa, Raye và Doja Cat xuất hiện trong hình tượng những quý bà thanh lịch, toát lên nét quyến rũ đầy mê hoặc, thể hiện trọn vẹn khía cạnh sang trọng nhưng cũng đầy quyền lực của mình.

Sự "đá chéo sân" của Lisa sang âm hưởng disco mới mẻ khiến các fan thích thú. Born Again vì thế cũng được hy vọng sẽ khẳng định vị thế của giọng ca "Money" tại thị trường nhạc Mỹ, cũng như trở thành bước chân đầy mạnh mẽ giúp nữ idol tiến vào thị trường âm nhạc Anh.

Alter Ego của Lisa sẽ được ra mắt vào ngày 28/2. Album được xây dựng đưa trên 5 bản ngã riêng biệt gồm Roxi, Vixi, Sunni, Speedi và Kiki. Mỗi bản ngã sẽ đại diện cho một khía cạnh khác nhau trong tính cách của Lisa.