Lisa (BLACKPINK) xinh hết nấc với tóc mới, fan xuýt xoa mong nữ idol để kiểu tóc này khi ra MV

HHT - Trong video chúc mừng kỷ niệm 6 năm BLACKPINK ra mắt, Lisa "gây bão" với mái tóc được nối dài và nhuộm hồng rose gold. Nhưng fan cũng lo ngại cho tình trạng tóc của Lisa khi nữ idol hé lộ mái tóc bị hư tổn trong vlog mới.

Bên cạnh lời chúc mừng kỷ niệm 6 năm debut trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, BLACKPINK còn gửi lời tri ân đến fan qua một video ngắn . Đặc biệt, diện mạo mới của Lisa khiến fan bất ngờ và thích thú.

Lisa đã nối tóc, uốn xoăn nhẹ, để mái rẽ ngôi 5-5 và nhuộm hồng. Kiểu tóc này có phần na ná với tóc Lisa từng để trong đợt quảng bá ca khúc How You Like That. Thời điểm đó, Lisa để mái bằng và nhuộm màu hồng đậm hơn. Kiểu tóc hiện tại của Lisa ngắn hơn, được nhuộm màu hồng rose gold tạo cảm giác ngọt ngào.

Tạo hình này cũng thỏa nỗi nhớ "Lisa tóc dài" của fan. Trước đó, dựa theo một bức ảnh selfie "gây bão" fandom của Lisa, fan đã chỉnh lại cho mái tóc của Lisa dài hơn. Bức ảnh này nhận về hàng nghìn lượt "thả tim" vì nâng cấp visual "đỉnh chóp" cho nữ idol.

Tuy nhiên, fan cũng không khỏi xót xa khi trong bức ảnh gốc mái tóc của Lisa lộ rõ tình trạng xơ, yếu và mỏng do nhuộm, tẩy tóc nhiều. Trong vlog LILI's FILM - Paris Vlog vừa được đăng tải vào rạng sáng ngày 8/8, Lisa cũng chia sẻ với fan về tình trạng hư tổn của mái tóc do tạo kiểu quá nhiều.

Kể từ khi debut đến nay, Lisa đã không ngừng làm mới hình ảnh trước công chúng. Mỗi đợt tái xuất cùng BLACKPINK, Lisa lại xuất hiện với một kiểu tóc hay màu tóc mới. Mong ngóng màn "biến hóa" khi comeback của thần tượng nhưng fan vẫn mong Lisa cũng như các thành viên ưu tiên cho việc để mái tóc nghỉ ngơi, tránh bị hư tổn quá nặng.