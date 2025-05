Lisa gợi liên tưởng công chúa Belle, Lưu Diệc Phi tựa tiên tử tại sự kiện BVLGARI

HHT - Sự xuất hiện của 2 đại diện đến từ K-Biz là Han So Hee và Mina (TWICE) tại Liên hoan phim Cannes 2025 đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Với nhan sắc nổi bật cùng phong cách đối lập, hai nàng đại sứ của Boucheron được đưa lên bàn cân so sánh.