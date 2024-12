Quán quân Rap Việt 4 Robber Hustlang: Từng "diss" B Ray, vắng mặt bí ẩn ở mùa 2

HHT - Sức nóng của "When The Phone Rings" giúp năng lực diễn xuất của Yoo Yeon Seok thêm sáng bừng. Nhìn vào "gia tài" đồ sộ gần 50 tác phẩm, netizen lại được phen trầm trồ trước tài hóa thân thoăn thoắt, "nhạc nào cũng nhảy" của nam diễn viên.

HHT - Không chỉ có cơ hội hợp tác với diễn viên dày dặn kinh nghiệm như Yoo Yeon Seok trong "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông), Chae Soo Bin cũng từng nên đôi với nhiều nam thần đình đám của màn ảnh Hàn Quốc.

HHT - Hwang In Yeop sở hữu gia tài phim ảnh xịn đét với nhiều tác phẩm bùng nổ cả tại Hàn Quốc và quốc tế. Vai chính "Lăng Tiêu bản Hàn" của "Family By Choice" (Lấy Danh Nghĩa Người Nhà) được kỳ vọng có thể giúp In Yeop bứt phá nhưng hiệu quả phát sóng lại khá hẩm hiu.