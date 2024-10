Lời Nói Dối Của Em: Trương Dư Hi đẹp mà đơ, chưa thoát mác "bình hoa di động"

HHT - Dù sở hữu nhan sắc “vạn người mê”, nhưng Trương Dư Hi vẫn không được lòng khán giả vì biểu cảm đơ cứng và diễn xuất không có chiều sâu trong phim "Lời Nói Dối Của Em Thật Dễ Nghe".

Lời Nói Dối Của Em Thật Dễ Nghe chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên chính thức lên sóng. Trong phim, Trương Dư Hi vào vai Tần Phỉ, nữ minh tinh có vẻ ngoài kiêu kỳ, sắc sảo nhưng thực chất lại hiền lành, ấm áp.

Trước khi phim lên sóng, nhiều khán giả vô cùng ủng hộ Trương Dư Hi tham gia dự án phim này. Qua miêu tả về tính cách của các nhân vật, Cnet cho rằng visual kiêu sa, đậm chất minh tinh của cô rất phù hợp với nhân vật. Phim lên sóng, khán giả không thất vọng vì visual sáng bừng khung hình của Trương Dư Hi, cùng những màn "lên đồ" đã mắt.

Tuy nhiên, những khán giả lỡ phải lòng nhan sắc của cô nhanh chóng thất vọng vì khả năng diễn xuất "í ẹ" mãi chẳng tiến bộ. Xuyên suốt các tập phim, ngoài việc khoe sắc, nhiều netizen đánh giá nữ diễn viên không thể hiện được tính cách đặc trưng của nhân vật.

Trong tiểu thuyết gốc, sự đáng yêu, dễ thương, ngoài lạnh trong nóng của Tần Phỉ là điểm thu hút độc giả. Thế nhưng, diễn xuất vụng về của Trương Dư Hi khiến khán giả không hiểu được mục đích hành động của nhân vật ở nhiều phân cảnh.

Khán giả cho rằng cô cố gồng mình để trở thành nữ chính tài giỏi và ấm áp nhưng lại phản tác dụng. Ngoài ra, biểu cảm của nữ diễn viên cũng không được đánh giá cao với đôi mắt vô hồn, gượng gạo cùng đài từ thiếu cảm xúc.

"Trông buồn ngủ quá. Biểu cảm của cô ấy làm sao vậy?", "Diễn xuất nhạt như nước", "Đẹp thì có đẹp nhưng diễn xuất không đủ tầm"... là một số bình luận của Cnet dành cho màn thể hiện của cô.

Đây không phải lần đầu Trương Dư Hi gây tranh cãi về diễn xuất. Sau khi ra mắt, Trương Dư Hi đảm nhận không ít vai nữ chính nhưng chưa vai diễn nào gây được tiếng vang. Nhiều ý kiến cho rằng Trương Dư Hi chỉ hợp đóng vai phụ. Thời lượng lên hình ít thì dễ để lại ấn tượng hơn, cũng hạn chế lộ khuyết điểm diễn xuất.

Trương Dư Hi vẫn chưa thể thoát mác "bình hoa di động". "Phản ứng hóa học" của cô với Trần Tinh Húc cũng bị chê nhạt nhòa. Lời Nói Dối Của Em Thật Dễ Nghe càng chiếu càng thảm khi kịch bản nhàm chán, theo mô-típ cũ.