"Love Next Door" tập 8: Seok Ryu rung động với Seung Hyo, bị "chồng hụt" đeo bám

HHT - Chưa cần xem tập 8 "Love Next Door" (Con Trai Bạn Mẹ) cũng biết Seok Ryu đã "trao huy chương" cho Choi Seung Hyo, và "đá" hôn phu cũ khỏi đời mình.

Sự xuất hiện của Song Hyeon Jun - hôn phu cũ của Seok Ryu (Jung So Min) đã trở thành một trong những chất xúc tác, thúc đẩy Choi Seung Hyo (Jung Hae In) tỏ tình ở cuối tập 7. Phản ứng của Bae Seok Ryu sẽ được hé lộ trong tập 8. Dựa vào teaser thì có vẻ cô sẽ không hồi đáp ngay.

Những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Seok Ryu "bật đèn xanh" cho Seung Hyo được lộ rõ ở teaser tập 8 Love Next Door. Cô ra ngoài với một chiếc váy xinh, chỉn chu trang điểm và xịt nước hoa. Thanh mai trúc mã phố Hyeryeong gặp nhau, hơi sượng trân một chút.

Chưa rõ đây có phải buổi hẹn hò của hai người không, nhưng góc máy cho thấy Bae Seok Ryu đã loạn nhịp khi nhìn Seung Hyo bên cạnh, dù anh chỉ đơn giản là đứng chọn đồ trong cửa hàng tiện lợi. "Có lẽ Choisseung không biết, tôi đã thích cậu ấy trước", câu thoại được ghép vào này khiến khán giả thêm tò mò về thời điểm Seok Ryu chính thức phải lòng Choi Seung Hyo. Tình cảm này tương tự như cách Choisseung đơn phương cô nhiều năm trước hay chỉ nhen nhóm sau khi cô từ Mỹ trở về?

Cuối teaser của tập 8 Love Next Door có cảnh Seok Ryu và Seung Hyo cùng đi dạo. Khán giả đang mong đợi chuyện tình của cặp đôi sẽ sớm nở hoa và "phản ứng hóa học" bùng nổ của Jung So Min, Jung Hae In.

Ngoài ra, tuyến tình cảm của cặp đôi phụ Mo Eum (Kim Ji Eun) và Dan Ho (Yun Ji On) bắt đầu khởi sắc. Biến cố trong gia đình Seok Ryu và Seung Hyo cũng đang có những ẩn ý thổi bùng lên.