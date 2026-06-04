Lưu giữ kỷ niệm ngày ra trường: Thanh xuân gói gọn trong thước phim tốt nghiệp

HHTO - Ghi lại những video tập thể dịp tốt nghiệp đang là cách teen chọn để lưu giữ những năm tháng tuổi học trò đáng nhớ.

Có những video chỉ mất vài phút để ghi lại, nhưng cũng có những thước phim phải chờ đợi suốt nhiều năm mới có thể hoàn thành. Hòa cùng không khí của mùa lễ tốt nghiệp, các video lưu giữ hình ảnh tập thể lớp ngày càng trở nên phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội. Lướt Facebook, Instagram cho đến TikTok những ngày này, chắc chắn người xem sẽ không khỏi bắt gặp những thước phim đẹp đẽ của thanh xuân.

Những hình ảnh kỷ niệm quý báu được teen cấp 2 ghi lại. Video: @id.story8a8.

Đặc biệt, những "chiếc" video này không chỉ để “đu trend” hay “câu tương tác” mà còn là nơi chứa đựng, “gói gọn” cả những kỷ niệm của teen sắp ra trường. Từng gương mặt của các thành viên trong lớp, không gian lớp học, đến những khoảnh khắc khoác trên mình bộ lễ phục tốt nghiệp đáng nhớ - tất cả đều được ghi lại và lưu giữ trong những thước phim này.

Video: @_a24macdinhchi2326.

Ý tưởng thực hiện video cũng rất độc đáo, thay vì tập trung khắc họa những hình ảnh lung linh hay “tô hồng” quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, nhiều lớp lựa chọn tái hiện những khoảnh khắc đời thường, gần gũi của tập thể. Chẳng hạn, từ những lần cả lớp bị nhắc nhở vì đi học muộn, làm mất điểm thi đua cho đến những tình huống “dở khóc dở cười” trong giờ học đều được khắc họa chân thực qua các video.

Video: @_lucbuonluckhong_.

Điều làm nên ý nghĩa cho những video này còn nằm ở sự hồn nhiên, ngây thơ của những bạn teen khi còn được khoác trên mình bộ đồng phục học sinh quen thuộc.

Các video tương tự khiến nhiều cư dân mạng cũng phải rung động và hoài niệm về năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Video: @pa_huynh.

Mỗi video, mỗi tập thể lớp lại có một cách thể hiện và khai thác câu chuyện khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung của những video này là đều mang đậm màu sắc hoài niệm, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò. Từ đó, sau này khi nhìn lại, mỗi bạn trẻ vẫn có thể cảm nhận trọn vẹn những ký ức đẹp đẽ của một thời thanh xuân đã qua.