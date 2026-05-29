Chú voi con mũm mĩm khiến dân mạng cưng quá chừng chỉ là sản phẩm AI?

HHTO - Với vóc dáng mũm mĩm cùng vẻ ngoài đáng yêu, một chú voi con bất ngờ “gây sốt” trên mạng xã hội. Từ X, Threads đến Facebook, cư dân mạng liên tục chia sẻ và thích thú trước loạt khoảnh khắc “cute phô mai que” của bé voi này.

Hình ảnh đang lan truyền rộng rãi là chú voi con có thân hình tròn trịa, mập mạp, cùng đôi chân ngắn, tạo cảm giác vừa dễ thương, vừa có phần hơi “quá cân”. Tuy nhiên, dù sở hữu ngoại hình bụ bẫm, nhưng tổng thể em voi lại nhỏ hơn so với hình ảnh của các loài voi thông thường, quen thuộc trước đây.

Ảnh: Thích Chụp Ảnh (Facebook).

Cộng đồng mạng còn ấn tượng với biểu cảm ngơ ngác của em voi. Nhiều người hài hước cho rằng dường như chính em voi cũng không hề biết mình đang trở thành “ngôi sao” trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản còn dùng hình ảnh của em voi này để chế meme hoặc đăng tải lại theo nhiều phiên bản khác nhau.

Hình ảnh của em voi được chia sẻ trên X. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh sự thích thú, nguồn gốc thực sự của bức ảnh cũng trở thành chủ đề gây tranh luận. Nhiều cá nhân cho rằng chú voi có khả năng được tạo bằng AI (trí tuệ nhân tạo) vì từ vóc dáng đến thân hình của chú voi đều trông độc lạ đến “khó tin”.

Trong khi đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng rất có thể hình ảnh là thật vì những chi tiết như kết cấu phức tạp của da voi hay nếp nhăn vẫn rất khó để AI có thể “làm giả” một cách chân thật và hoàn hảo.

Dù thực hư vẫn chưa được xác nhận, chú voi mũm mĩm này vẫn khiến cộng đồng mạng “tan chảy” bởi vẻ ngoài đáng yêu.