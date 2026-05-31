Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Ảnh-Clip hay

Google News

Video hút triệu view về lòng can đảm: A.I có thể "cảm xúc" đến vậy sao?

Ngọc Ngân

HHTO - Video ngắn này khiến nhiều người bất ngờ khi chạm đến chủ đề “nỗi sợ” bằng cách kể chuyện giản dị nhưng giàu cảm xúc. Điều đáng chú ý là toàn bộ phần hình ảnh của video được tạo nên bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (A.I).

Giữa làn sóng nội dung A.I đang xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, có không ít sản phẩm bị người xem chê là “vô hồn”, lạm dụng hiệu ứng. Tuy nhiên, một video do tài khoản Threads @khangcotlet đăng tải lại đang tạo nên phản ứng khác biệt.

Video mang thông điệp đầy ý nghĩa về lòng can đảm. Nguồn: @khangcotlet

Video mở đầu bằng thông điệp: “Bẩm sinh, không ai dũng cảm”. Từ đó, câu chuyện lần lượt dẫn người xem đi qua những nỗi sợ rất bản năng của con người như sợ lửa, sợ nước, sợ độ cao, sợ bị tiêm hay sợ người khác bắt nạt.

Các nhân vật trong video xuất hiện từ thời thơ ấu, khi họ đối diện nỗi sợ bằng sự hoảng hốt và rụt rè. Nhưng ở những khung hình tiếp theo, họ lại chủ động bước vào chính điều từng khiến mình sợ hãi. Một đứa trẻ sợ nước trở thành người sẵn sàng lao mình vào dòng nước lũ cứu người, người sợ một đốm lửa bùng lên lại trở thành một người lính cứu hỏa, hay một cô bé từng sợ người lớn bắt nạt lại trở thành một luật sư.

2.png
Những hình ảnh đối lập giữa thời thơ ấu và khi trưởng thành thu hút người xem.

Không sử dụng quá nhiều lời thoại, video chọn cách kể chuyện bằng hình ảnh và nhịp dựng nhanh, cùng hiệu ứng chuyển cảnh như một cái chớp mắt để tạo khoảng cách. Chính điều này khiến nhiều người cảm thấy thông điệp được truyền tải khá gãy gọn nhưng vẫn đủ sức tạo cảm xúc.

Dưới phần bình luận, chủ nhân video cho biết ý tưởng được tham khảo từ một đạo diễn chuyên làm các nội dung phim ngắn trên mạng xã hội Douyin (Trung Quốc) 别叫我饭神 (tạm dịch: Đừng gọi tôi là Thánh ăn). Theo chia sẻ, anh đã sử dụng hàng loạt công cụ AI để tạo nên sản phẩm, bao gồm Claude, GPT Image 2.0 cùng một số nền tảng tạo video bằng A.I khác.

Điều khiến video gây chú ý không chỉ nằm ở mặt kỹ thuật mà còn ở phản ứng tương đối cởi mở của công chúng. Bên cạnh những bình luận bất ngờ vì một video làm từ AI lại có thể truyền đạt cảm xúc tốt như vậy, nhiều người thừa nhận họ có góc nhìn khác với các video được dựng từ A.I. Họ cho rằng nhờ video này có thể chứng minh A.I có thể được dùng với mục đích ý nghĩa, hơn là tạo ra các sản phẩm “vô tri” để rồi nhận lại chỉ trích.

Ngọc Ngân
#tạo video AI #trí tuệ nhân tạo #video ý nghĩa #Video cảm xúc về lòng can đảm #Nội dung AI tạo hình ảnh cảm xúc #Chủ đề sợ hãi và vượt qua #Kỹ thuật kể chuyện bằng hình ảnh #Phản ứng xã hội về nội dung AI

Xem thêm

Cùng chuyên mục