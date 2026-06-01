Đề Văn thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Câu chuyện về chú robot biết rung động

HHTO - Sáng 1/6, các thí sinh 2K11 đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM. Nhiều thí sinh cho biết khá tự tin với bài làm của mình, đồng thời nhận xét đề thi năm nay có nội dung gần gũi, xoay quanh chủ đề cảm xúc và những vấn đề của đời sống hiện đại.

Đề thi môn Ngữ văn năm nay nhận được nhiều sự quan tâm khi xoay quanh chủ đề “Những sắc màu cảm xúc”, dẫn dắt thí sinh từ câu chuyện về một chú robot có rung động đến những suy ngẫm về sự thấu cảm, yêu thương và kết nối trong đời sống.

Đề thi được đánh giá ở mức vừa sức, không đánh đố kiến thức nhưng đòi hỏi thí sinh có kỹ năng đọc hiểu tốt, biết phân tích ngữ liệu và trình bày quan điểm một cách logic. Với những câu hỏi mang tính thời sự, đề thi được nhận xét là gần gũi, chạm đến nhiều vấn đề của xã hội trong bối cảnh công nghệ số.

Không khí chờ đợi của phụ huynh bên ngoài điểm thi trong thời gian thí sinh làm bài môn Ngữ văn. Clip: Văn Thuận.

Rời điểm thi, nhiều thí sinh bày tỏ sự thích thú với ngữ liệu mới và cách đặt vấn đề của đề thi năm nay. Không ít sĩ tử cho biết các câu hỏi mở đã tạo điều kiện để các bạn liên hệ thực tế, bày tỏ quan điểm cá nhân thay vì chỉ vận dụng kiến thức đã học.

Bạn Bùi Hoàng Thiên (lớp 9/5 Trường THCS Võ Trường Toản) chia sẻ: "Bài thi lần này đúng với năng lực của học sinh và trọng tâm chương trình học. Mình đã tham khảo đề các năm trước và làm kịp bài, dư hẳn 30 phút. Điều làm mình ấn tượng là Sở GD&ĐT đã để lại vài 'lối thoát' cho các bạn không biết làm và may mắn mình tìm ra được."

Trước chia sẻ của Hoàng Thiên, chú Nhất (phụ huynh của Hoàng Thiên) phấn khởi: "Bước đầu thì tư tưởng cũng đỡ áp lực, đỡ lo lắng. Chú cũng động viên bạn là cố gắng. Trước kỳ thi chú cũng trao đổi với con là bình tĩnh, cố gắng, đọc kỹ đề bài rồi làm thôi, cũng không tạo áp lực quá nhiều."

"Cha mẹ ai cũng thế thôi, lo lắng chờ đợi con cái ngày thi cử. Đó là tư tưởng chung của phụ huynh rồi!", ﻿chú Nhất chia sẻ thêm. Ảnh: Ngọc Thư.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Bảo An (trường THCS Hoàng Quốc Việt) cho biết: “Khi nhận được đề, mình hơi sợ vì đề ra truyện nhưng càng làm thì mình càng suy nghĩ ra được nhiều ý nên cũng tự tin hơn, mình làm được 3 tờ và nghĩ mình có thể đạt 7-8 điểm”. An cho rằng đề thi năm nay không quá khó, có sự phân hóa cao. Trong đó, câu 1 điểm ở phần đọc hiểu khiến bạn mất nhiều thời gian để hoàn thành. Ấn tượng hơn trong đề thi là phần nghị luận xã hội vì chủ đề mang tính khái quát, gần gũi với giới trẻ.

Nụ cười rạng rỡ của Bảo An khi tự tin dự đoán bản thân sẽ được 7 - 8 điểm môn Văn. Ảnh: Cẩm Nhung.

Bạn Bảo Trân (thí sinh tại điểm thi THPT Trưng Vương) cho biết đề Văn năm nay không quá khó, nhưng vẫn có một số phần bạn chưa làm được như mong muốn: “Trước khi vào phòng thi, mình hơi hồi hộp và cũng mong chờ đề Văn năm nay sẽ như thế nào. Câu khiến mình ấn tượng nhất là phần phân tích chủ đề văn bản Chú robot tưởng mình là người, vì câu chuyện khá hay và mình muốn viết nhiều hơn về điều này. Ở phần nghị luận xã hội, mình chọn chủ đề Thấu hiểu cảm xúc để biết sống yêu thương vì mình thấy rất gần gũi với người trẻ hiện nay. Mình vừa kịp hoàn thành bài khi hết giờ và hy vọng môn Anh sẽ đủ mạnh để kéo lại môn Văn.”

Bảo Trân nhận được sự cổ vũ từ mẹ sau bài thi môn Ngữ Văn. Ảnh: Văn Thuận.

Bạn Trí Dũng (thí sinh tại điểm thi THPT Trưng Vương) vui vẻ chia sẻ: “Trước khi bước vào phòng thi, mình hơi sợ một chút vì đây là môn mình lo nhất. Nhưng khi vừa lật đề ra, mình thở phào vì dạng này mình đã từng làm rồi.” Trí Dũng cho biết thêm câu nghị luận cũng là phần khiến nam sinh tốn nhiều thời gian nhất vì phải viết dài. Dũng hy vọng môn thi này mình có thể đạt được trên 8 điểm và cậu bạn cũng đã chuẩn bị tâm lý thoải mái hơn cho các môn tiếp theo.

Trí Dũng hào hứng chia sẻ bản thân mình đã “trúng tủ” môn Văn. Ảnh: Văn Thuận.

Bạn Trần Đức Sao Nam (thí sinh tại điểm thi THPT Trưng Vương) cho biết: “Mình đã chuẩn bị kĩ trước khi bước vào phòng thi và có tâm lý ổn định. Tuy hơi khác với mong muốn, nguyện vọng của mình, nhưng nội dung vẫn nằm trong phạm vi kiến thức mình đã ôn tập nên em làm khá ổn”. Nam cho biết câu 1 điểm ở phần Đọc hiểu hơi thử thách với bạn, nhưng cuối giờ, Sao Nam vẫn đủ thời gian để hoàn thành câu hỏi này.

Sao Nam có phần lo lắng cho hai môn thi tiếp theo. Ảnh: Cẩm Nhung.

Các sĩ tử 2K11 tại TP.HCM đã hoàn thành bài thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM. Chiều nay, thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn Tiếng Anh với thời lượng làm bài 90 phút. Sáng mai 2/6, các bạn sẽ làm bài thi môn Toán trong 120 phút. Đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên hoặc lớp tích hợp, thí sinh sẽ tiếp tục tham gia bài thi môn chuyên hoặc môn tích hợp tương ứng vào chiều 2/6.