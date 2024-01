Lý do gì khiến Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia không mời HLV Park Hang-seo dẫn dắt?

HHT - Ông Datuk Hamidin Mohd Amin - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia cho rằng các thành viên trong liên đoàn thích HLV Park Hang-seo nhưng riêng ông thì không. Vậy lý do là gì?

Trả lời phỏng vấn của chương trình truyền hình mang tên "Bóng đá là cuộc sống" của một kênh truyền thông của Malaysia, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Hamidin Amin một lần nữa tiết lộ chuyện HLV Park Hang-seo muốn sớm kết thúc hợp đồng với ĐT Việt Nam trong quá khứ, để chuyển sang dẫn dắt đội ĐT Malaysia.

Ngoài ra, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng hé lộ lý do ông không ủng hộ HLV Park Hang-seo trở thành người dẫn dắt ĐT Malaysia vào năm 2022. Ông Datuk Hamidin nói: "Hầu hết mọi người trong FAM đều thích ông ấy, nhưng tôi thì không. HLV Park Hang-seo là người thích khiêu khích đối thủ, tôi không đồng tình với điều đó".

"Có một khoảnh khắc ông Park khiêu khích chúng tôi quá mạnh. Hành động này quá sức chịu đựng của tôi", Chủ tịch FAM Datuk Hamidin nói thêm.

Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Malaysia hé lộ thêm: "HLV Park Hang-seo nói với tôi rằng ông ấy muốn dẫn dắt ĐT Malaysia thay HLV Tan Cheng Hoe, ông Park sẵn sàng chấm dứt hợp đồng với ĐT Việt Nam vào năm 2022".

"Ông Park quan tâm đến chuyện được dẫn dắt các cầu thủ nhập tịch của Malaysia. HLV Park Hang Seo cho rằng ĐT Malaysia rất chất lượng. Nhưng tôi không thích cách ông ấy khiêu khích đối thủ, tôi muốn mọi việc dừng lại và tôi từ chối HLV Park Hang-seo", chủ tịch FAM Datuk Hamidin Amin cho biết.

Khoảnh khắc chủ tịch FAM nhắc đến được cho diễn ra ở trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Malaysia 2-1 ở vòng loại hai World Cup 2022, vào ngày 12/6/2021 tại UAE. Cuối trận, HLV Park Hang-seo nổi đóa khi chứng kiến Liridon Krasniqi phạm lỗi nguy hiểm với Hồng Duy ngay sát khu kỹ thuật của ĐT Việt Nam. Ông Park phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng, rồi nhận khiêu khích từ CĐV và cầu thủ Malaysia ở khán đài A nên đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng.

Hết trận, ông Park chia vui cuồng nhiệt với các thành viên ban huấn luyện rồi ngước lên khán đài nhìn về phía CĐV và cầu thủ ĐT Malaysia. Ngay lập tức, trợ lý Lee Young-jin phải hãm lại cảm xúc của ông Park bằng cách kéo ông sang bắt tay HLV Tan Cheng Hoe.

Trong 6 năm làm việc ở Việt Nam từ 2017, HLV Park không ít lần vướng vào những tranh cãi khiêu khích với ĐT Indonesia, Thái Lan. Áp lực trong 2 năm cuối tăng lên khiến ông Park thường xuyên căng thẳng.

Theo ông Hamidin, tính khí nóng nảy là lý do FAM không chọn HLV Park thay thế ông Tan Cheng Hoe cầm quân cho ĐT Malaysia, sau thất bại ở AFF Cup 2020 - giải đấu diễn ra từ cuối tháng 12/2021 đến đầu tháng 1/2022 do dịch COVID-19. Lúc này, HLV Park cũng để ngỏ khả năng rời Việt Nam, do chịu sức ép vì thua kình địch Thái Lan ở vòng Bán kết. Theo chủ tịch FAM, ông Park sẵn sàng kết thúc hợp đồng còn 1 năm với Việt Nam để sang Malaysia.