Lý Phi Lân: "Thủ lĩnh sinh viên" học giỏi, đa tài của trường ĐH Công nghệ thông tin

HHTO - Tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Công nghệ Thông tin, đồng thời là Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQG-TP.HCM), Lý Phi Lân (sinh năm 2003) gây ấn tượng bởi hình ảnh một nam sinh vừa học tốt, vừa hết mình với các hoạt động tình nguyện.

Học tập nghiêm túc giữa áp lực ngành “khó nhằn”

Ngay từ những năm THPT, Lý Phi Lân đã bộc lộ thế mạnh ở các môn Tự nhiên, từng là Thủ khoa đầu vào chuyên Lí và đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Vật lí. Khi đứng trước lựa chọn ngành học, Phi Lân không giấu việc mình cân nhắc rất thực tế: Công nghệ Thông tin là lĩnh vực có tiềm năng phát triển dài hạn, đồng thời phù hợp với năng lực các môn Toán - Lí - Anh (khối A01) mà bản thân theo đuổi suốt ở cấp Ba.

Nam sinh hiện đang là tân kỹ sư trí tuệ nhân tạo. Ảnh: NVCC

Bước vào giảng đường đại học, khối lượng kiến thức chuyên ngành cùng áp lực tự học khiến Phi Lân sớm nhận ra rằng, muốn học tốt không thể chỉ dựa vào nghe giảng. Phương pháp mà Phi Lân duy trì xuyên suốt 4 năm đại học là học nhóm. Phi Lân tham gia song song hai nhóm bạn: Một nhóm tập trung học tập, chạy đồ án; nhóm còn lại thiên về hoạt động ngoại khóa và rèn kỹ năng. Điểm chung của các nhóm này là đều đặt mục tiêu cao và đề cao tinh thần trách nhiệm.

“Khi mình ở trong môi trường mà ai cũng cố gắng, bản thân mình buộc phải nỗ lực theo. Cứ thế, cả nhóm thúc đẩy nhau cùng phát triển”, Phi Lân chia sẻ.

Nhờ sự bền bỉ đó, Phi Lân hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn và tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Công nghệ Thông tin. Bên cạnh đó, nam sinh còn là đồng tác giả bài báo khoa học quốc tế về phát hiện mức độ căng thẳng trên mạng xã hội bằng công nghệ dữ liệu lớn, được công bố năm 2024 - một dấu ấn đáng nhớ trong quãng đời sinh viên.

Phát huy vai trò “thủ lĩnh sinh viên”

Song song với việc học, Phi Lân dành nhiều tâm huyết cho công tác Hội và các hoạt động tình nguyện. Mới đây, mình được vinh danh Sinh viên 5 tốt cấp thành phố, nhận Giải thưởng Sao Tháng Giêng cùng Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhờ những đóng góp nổi bật trong phong trào sinh viên năm học 2024 - 2025.

Nam sinh đại diện Tuổi trẻ thành phố Bác báo công nhân dịp Kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống Học sinh, Sinh viên. Ảnh: NVCC

Ít ai biết, động lực để Phi Lân gắn bó sâu hơn với hoạt động cộng đồng bắt đầu từ một đêm nhạc gây quỹ do sinh viên tổ chức. Sau đêm diễn, khi nhìn thấy số tiền quyên góp được và những câu chuyện phía sau mỗi sự ủng hộ, Lân nhận ra rằng những ý tưởng nhỏ, nếu được làm đến nơi đến chốn, hoàn toàn có thể tạo ra giá trị lớn cho xã hội.

Tinh thần đó theo Phi Lân suốt các chiến dịch tình nguyện sau này, đặc biệt là Mùa hè xanh 2023 tại Bình Thuận. Khi ấy, Lân kiêm nhiệm vai trò Liên Chi hội trưởng và Đội trưởng Đội hình Sắc Xanh 2, trực tiếp dẫn dắt các hoạt động dành cho trẻ em khó khăn, người già neo đơn, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng và hoàn thành vượt chỉ tiêu gây quỹ đề ra. Trước đó, Lân cũng tích cực tham gia Mùa hè xanh 2022 và Xuân tình nguyện 2023, góp phần tổ chức nhiều chương trình quy mô, hiệu quả.

Phi Lân là Chủ tịch Hội Sinh Viên Việt Nam của Trường. Ảnh: NVCC

“Mình nghĩ thành công của một hoạt động không nằm ở một cá nhân, mà là tinh thần đồng đội và trách nhiệm chung. Khi mọi người tin nhau và cùng cố gắng, việc khó mấy cũng có thể làm được”, Phi Lân chia sẻ.

Với Phi Lân, tình nguyện không chỉ là những chiến dịch ngắn hạn, mà là cách để sinh viên học cách sẻ chia, trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Hành trình của nam sinh UIT vì thế không chỉ được đo bằng thành tích, mà còn bằng những giá trị tích cực mà mình mong muốn lan tỏa.