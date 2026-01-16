Đại học Sư phạm Hà Nội công bố đề tham khảo kỳ thi SPT 2026 với nhiều điểm mới

HHTO - Nhằm giúp thí sinh chủ động ôn tập và làm quen với cấu trúc bài thi, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa chính thức công bố bộ đề thi tham khảo kỳ thi Đánh giá năng lực - SPT năm 2026, với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Mới đây, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) đã công bố đề thi tham khảo và đáp án kỳ thi Đánh giá năng lực SPT 2026. Đây là căn cứ quan trọng để thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi do nhà trường tổ chức, đồng thời là một trong những phương thức xét tuyển đại học được nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng trong mùa tuyển sinh năm 2026.

Theo công bố, bộ đề thi tham khảo SPT 2026 gồm 12 môn, bao phủ đầy đủ các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và các môn học mới theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Các môn thi bao gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý; đồng thời bổ sung 4 môn mới lần đầu xuất hiện trong kỳ thi SPT, là Công nghệ (định hướng Nông nghiệp), Công nghệ (định hướng Công nghiệp), Tin học và Giáo dục Kinh tế và Pháp luật.

Đại diện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, đề thi tham khảo được xây dựng bám sát chương trình giáo dục phổ thông, chú trọng đánh giá năng lực tư duy, khả năng vận dụng kiến thức và giải quyết vấn đề của thí sinh. Cấu trúc đề thi kết hợp giữa câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, hạn chế việc học thuộc máy móc, hướng tới đánh giá thực chất năng lực người học.

Theo kế hoạch, kỳ thi Đánh giá năng lực SPT 2026 sẽ được tổ chức thành 2 đợt, dự kiến vào cuối tháng 5/2026. Thí sinh có thể đăng ký dự thi từ tháng 3 đến giữa tháng 4/2026, được lựa chọn số môn thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển của bản thân. Kết quả kỳ thi SPT không chỉ phục vụ xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mà còn được nhiều trường đại học khác sử dụng trong tuyển sinh đại học chính quy.

Việc công bố sớm đề thi tham khảo được đánh giá là động thái tích cực, giúp thí sinh và giáo viên có thêm thời gian định hướng ôn tập, làm quen dạng thức đề, từ đó giảm áp lực và tăng tính chủ động trong kỳ tuyển sinh năm 2026.