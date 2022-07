Mắc sai sót khó đỡ tại Miss Supranational 2022, Á hậu Kim Duyên thanh minh thế nào?

HHT - Rất nhiều khán giả đã không giấu được sự ngán ngẩm trước câu trả lời trớt quớt của Kim Duyên trong một buổi trò chuyện tại cuộc thi Miss Supranational 2022.

Từ khi cuộc thi Miss Supranational 2022 (Hoa hậu Siêu quốc gia 2022) khởi động, Kim Duyên đã được chọn vào nhóm thí sinh nổi bật được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Nhất là sau khi Kim Duyên chiến thắng phần thi Supra Model of Asia thì cô lại càng trở thành gương mặt sáng giá.

Tuy nhiên, Kim Duyên vừa mắc phải một sai sót kỳ quặc trong buổi trò chuyện với MC nước ngoài. Khi được hỏi về nhân vật phim Disney mà Kim Duyên yêu thích nhất, nàng Á hậu đã gọi tên Doraemon và không quên nhấn mạnh thêm rằng nhân vật này đến từ Nhật Bản.

Tất nhiên, MC phỏng vấn Kim Duyên ngỡ ngàng ngơ ngác còn cư dân mạng thì cạn lời trước câu trả lời không liên quan của nàng Á hậu. Không ít khán giả Việt chê trách Kim Duyên đã thiếu đi những kiến thức cơ bản, nhất là câu hỏi này thì trẻ em cũng trả lời được. Cũng có người cho rằng nếu như Kim Duyên không biết về các nhân vật của Disney thì có thể né tránh khéo léo bằng việc giải thích cô chỉ thích xem phim hoạt hình châu Á chứ không xem phim Disney, sau đó mới giới thiệu tới nhân vật Doreamon thì sẽ hợp lý hơn.

Tuy nhiên, không ít người bênh vực Kim Duyên, cho rằng đây chỉ là một lỗi rất nhỏ mà thôi. Như Á hậu Hoàng My tiết lộ nếu như không học về điện ảnh thì cô sẽ không phân biệt được nhân vật Disney là những ai. Hoàng My khẳng định không ai biết được mọi thứ trên thế giới nếu đó không phải lĩnh vực họ quan tâm, nên sai sót của Kim Duyên cũng chẳng có gì to tát.

Còn Á hậu Kim Duyên cũng nhanh chóng lên tiếng sau khi biết về sự nhầm lẫn của mình. Trên trang cá nhân, cô tâm sự rằng mọi người hẳn đang rất thất vọng và chính cô cũng thất vọng về bản thân. Kim Duyên giải thích rằng do nghe không rõ câu hỏi nên đã trả lời lệch hướng. Ngay sau khi ghi hình, Kim Duyên đã biết mình có lỗi lớn nên muốn gửi lời xin lỗi đến các khán giả yêu thương, ủng hộ cô và mong sẽ tiếp tục được mọi người cổ vũ trong cuộc thi này.