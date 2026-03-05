MacBook Neo mới ra mắt có gì đặc biệt mà rẻ hơn hẳn MacBook Air, MacBook Pro?

HHTO - Apple vừa ra mắt mẫu laptop hoàn toàn mới mang tên MacBook Neo với mức giá khởi điểm chỉ khoảng 599 USD (khoảng 15,7 triệu đồng) - thấp hơn đáng kể so với các dòng MacBook hiện nay.

Sử dụng chip iPhone thay vì chip dòng M

Điểm khác biệt đáng chú ý nhất của MacBook Neo nằm ở bộ xử lý. Thay vì sử dụng chip dòng M chuyên dành cho máy tính như Apple M5 trên MacBook Air hay các phiên bản mạnh hơn của MacBook Pro, thiết bị này được trang bị Apple A18 Pro - con chip vốn được phát triển cho iPhone.

Việc sử dụng chip dòng A giúp Apple giảm đáng kể chi phí sản xuất. Tuy nhiên, hiệu năng của máy chủ yếu phù hợp với các tác vụ phổ thông như duyệt web, học tập trực tuyến, làm việc văn phòng hoặc chỉnh sửa ảnh cơ bản. Với các công việc đòi hỏi hiệu năng cao như dựng video hay thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, MacBook Air và MacBook Pro vẫn là lựa chọn mạnh mẽ hơn.

Cấu hình cơ bản, hướng đến nhu cầu sử dụng phổ thông

MacBook Neo được thiết kế với cấu hình tối giản nhằm giữ mức giá thấp. Máy sở hữu màn hình Liquid Retina 13 inch, RAM 8GB và bộ nhớ SSD 256GB hoặc 512GB. Theo công bố của Apple, thời lượng pin của máy có thể đạt khoảng 16 giờ sử dụng.

Với cấu hình này, MacBook Neo phù hợp cho các nhu cầu học tập, làm việc văn phòng, lướt web hoặc giải trí nhẹ nhàng. Đây cũng là nhóm người dùng mà Apple hướng tới khi phát triển dòng sản phẩm mới.

Nhiều tính năng cao cấp bị lược bỏ

Để đạt được mức giá rẻ hơn so với các dòng MacBook khác, Apple cũng cắt giảm một số tính năng cao cấp thường thấy trên MacBook Air và MacBook Pro.

Một số thay đổi đáng chú ý gồm: Không có cổng sạc MagSafe; Không hỗ trợ chuẩn kết nối Thunderbolt; Ít cổng kết nối hơn; Trackpad cơ bản thay vì loại phản hồi lực cao cấp; Một số phiên bản không được trang bị Touch ID.

Những điều chỉnh này giúp giảm chi phí sản xuất, đồng thời vẫn đảm bảo thiết bị đáp ứng được các nhu cầu sử dụng cơ bản.

Mở rộng phân khúc MacBook giá rẻ

Sự xuất hiện của MacBook Neo cho thấy Apple đang muốn mở rộng hệ sinh thái MacBook sang phân khúc phổ thông - nơi trước đây chủ yếu thuộc về các laptop Windows giá rẻ.

Với mức giá dễ tiếp cận hơn, MacBook Neo được kỳ vọng sẽ thu hút người dùng mới bước vào hệ sinh thái của Apple, đặc biệt là học sinh, sinh viên hoặc những người cần một chiếc laptop gọn nhẹ để phục vụ công việc hằng ngày.

Nhìn chung, MacBook Neo rẻ hơn MacBook Air và MacBook Pro chủ yếu nhờ việc sử dụng chip dòng A, cấu hình tối giản và lược bỏ một số tính năng cao cấp. Tuy vậy, thiết bị vẫn mang lại trải nghiệm macOS quen thuộc cùng thiết kế đặc trưng của Apple, mở ra lựa chọn mới cho người dùng muốn sở hữu một chiếc MacBook với chi phí thấp hơn.