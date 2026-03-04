Google Maps sẽ chỉ đường chính xác hơn khi bạn bật cài đặt này trên điện thoại

HHTO - Không chỉ dựa vào GPS, Google Maps còn sử dụng một cài đặt quan trọng trên điện thoại để xác định chính xác người dùng đang di chuyển bằng phương tiện gì. Khi bật đúng tính năng này, khả năng chỉ đường của ứng dụng được cải thiện rõ rệt, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc.

Google Maps hiện là ứng dụng bản đồ phổ biến nhất thế giới, hỗ trợ chỉ đường cho hàng tỉ người dùng mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng độ chính xác của việc chỉ đường phụ thuộc rất nhiều vào một cài đặt mặc định trên điện thoại: Quyền truy cập hoạt động thể chất (Physical Activity/Motion & Fitness).

Trên điện thoại thông minh, cảm biến gia tốc, con quay hồi chuyển và dữ liệu chuyển động giúp hệ điều hành nhận biết người dùng đang đi bộ, đi xe đạp, đi xe máy hay ngồi trên ô tô. Khi được cấp quyền truy cập dữ liệu này, Google Maps có thể phân biệt chính xác trạng thái di chuyển, từ đó đề xuất lộ trình phù hợp và ước tính thời gian đến nơi sát thực tế hơn.

Chẳng hạn, nếu ứng dụng chỉ nhận dữ liệu GPS mà không có thông tin chuyển động, Google Maps có thể nhầm lẫn giữa việc đi bộ và đi xe máy ở tốc độ thấp, hoặc khó xác định hướng di chuyển khi người dùng vừa rẽ tại các giao lộ phức tạp.

Việc bật quyền nhận diện hoạt động thể chất giúp ứng dụng xác định chính xác thời điểm tăng tốc, giảm tốc, dừng đèn đỏ hay chuyển hướng, nhờ đó hạn chế tình trạng chỉ sai làn đường hoặc trễ nhịp rẽ.

(Ảnh minh họa: AI)

Đặc biệt tại các thành phố lớn, nơi tín hiệu GPS dễ bị nhiễu bởi nhà cao tầng, dữ liệu từ cảm biến chuyển động đóng vai trò “bù sai số”, giúp Google Maps vẫn duy trì khả năng dẫn đường ổn định ngay cả khi tín hiệu vệ tinh yếu hoặc bị gián đoạn trong thời gian ngắn.

Trên điện thoại Android, người dùng có thể kiểm tra và bật quyền này bằng cách vào phần Cài đặt, chọn Quyền riêng tư, sau đó cấp quyền “Hoạt động thể chất” cho Google Maps. Với iPhone, cài đặt tương ứng nằm trong mục Quyền riêng tư & Bảo mật, phần Chuyển động & Thể dục. Khi bật, ứng dụng sẽ hoạt động hiệu quả hơn mà không ảnh hưởng đáng kể đến thời lượng pin.

Theo các chuyên gia công nghệ, việc cho phép Google Maps truy cập dữ liệu chuyển động không đồng nghĩa với việc bị theo dõi chi tiết hơn, bởi thông tin này chủ yếu được xử lý tự động nhằm phục vụ chức năng điều hướng. Người dùng vẫn có thể tắt tính năng bất cứ lúc nào nếu không còn nhu cầu sử dụng.

Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển ngày càng lớn, đặc biệt với người thường xuyên đi xe máy, ô tô hoặc di chuyển trong giờ cao điểm, một thao tác cài đặt nhỏ trên điện thoại có thể mang lại trải nghiệm chỉ đường chính xác và mượt mà hơn đáng kể.