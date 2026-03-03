Apple tung loạt sản phẩm mới: iPhone 17e với giá hấp dẫn, iPad Air bản nâng cấp

HHTO - Mới đây, Apple đã chính thức giới thiệu loạt sản phẩm mới thông qua các thông cáo và video công bố trên website, mở đầu mùa ra mắt thiết bị năm 2026. Tâm điểm của đợt này là sự xuất hiện của iPhone 17e - mẫu iPhone được định vị “dễ tiếp cận” hơn cùng phiên bản iPad Air nâng cấp.

Theo công bố từ Apple, hãng tiếp tục lựa chọn hình thức ra mắt linh hoạt thay vì một sự kiện sân khấu truyền thống. Cách làm này giúp các sản phẩm mới nhanh chóng đến tay người dùng, đồng thời tạo sự chú ý liên tục trong nhiều ngày.

iPhone 17e - iPhone mới với mức giá mềm hơn

Sản phẩm gây chú ý nhất trong đợt ra mắt lần này là iPhone 17e. Đây được xem là phiên bản iPhone hướng tới nhóm người dùng phổ thông, muốn trải nghiệm hệ sinh thái Apple với chi phí thấp hơn so với các model iPhone 17 tiêu chuẩn.

iPhone 17e vẫn kế thừa nhiều đặc điểm thiết kế quen thuộc của dòng iPhone thế hệ mới, đồng thời được tinh chỉnh về cấu hình và tùy chọn để cân bằng giữa hiệu năng và giá bán. Apple cho biết thiết bị đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản như chụp ảnh, giải trí, học tập và làm việc hằng ngày.

Việc bổ sung phiên bản “e” cho thấy Apple đang mở rộng dải sản phẩm iPhone, nhằm tiếp cận thêm nhóm khách hàng trẻ và người dùng mới. iPhone 17e chính thức được niêm yết với mức giá từ khoảng 599 USD (tương đương khoảng 15,6 triệu đồng), đi kèm dung lượng bộ nhớ khởi điểm 256 GB - gấp đôi dung lượng cơ bản so với thế hệ trước mà không tăng giá.

iPad Air tiếp tục được nâng cấp

Cùng với iPhone 17e, Apple cũng trình làng iPad Air phiên bản mới. Dòng iPad Air được nâng cấp tập trung vào hiệu năng và khả năng tối ưu cho học tập, sáng tạo nội dung và làm việc di động.

Theo Apple, iPad Air mới tiếp tục giữ thiết kế mỏng nhẹ đặc trưng, đồng thời được cải thiện về phần cứng để tương thích tốt hơn với các tính năng mới của hệ điều hành iPadOS.

Mở màn cho “tuần lễ ra mắt” của Apple

Giới công nghệ nhận định loạt sản phẩm được công bố trong đêm qua mới chỉ là bước khởi đầu cho chuỗi ra mắt thiết bị của Apple trong thời gian tới. Nhiều khả năng, hãng sẽ tiếp tục giới thiệu thêm các phiên bản Mac và iPad khác trong những ngày kế tiếp.

Việc liên tục tung ra sản phẩm cho thấy Apple đang tăng tốc làm mới danh mục thiết bị, trong bối cảnh thị trường công nghệ cạnh tranh ngày càng gay gắt và người dùng có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi nâng cấp.