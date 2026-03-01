Vì sao Google Maps lại biết người dùng đang di chuyển bằng phương tiện nào?

HHTO - Nhiều người dùng không khỏi thắc mắc vì sao chỉ cần mở ứng dụng dẫn đường, Google Maps có thể nhanh chóng nhận biết họ đang đi bộ, đi xe máy, ô tô hay thậm chí là tàu điện. Trên thực tế, ứng dụng này không “nhìn thấy” phương tiện di chuyển, mà sử dụng một hệ thống phân tích dữ liệu phức tạp để đưa ra suy đoán với độ chính xác cao.

Trước hết, Google Maps dựa rất nhiều vào dữ liệu GPS. Tốc độ di chuyển và quãng đường là yếu tố quan trọng nhất. Người đi bộ thường có vận tốc thấp và khá đều, trong khi xe máy và ô tô di chuyển nhanh hơn, có những pha tăng giảm tốc rõ rệt và dừng chờ đèn đỏ. Với tàu hỏa hoặc tàu điện, tốc độ thường ổn định trong thời gian dài và lộ trình gần như cố định. Chỉ từ những thông số này, hệ thống đã có thể khoanh vùng được loại phương tiện mà người dùng đang sử dụng.

Bên cạnh GPS, các cảm biến tích hợp trên điện thoại thông minh cũng đóng vai trò quan trọng. Gia tốc kế, con quay hồi chuyển và la bàn giúp thiết bị nhận biết người dùng đang di chuyển hay đứng yên, mức độ rung lắc trong quá trình di chuyển, cũng như sự thay đổi hướng. Những rung động đặc trưng của xe máy, sự êm ái hơn khi ngồi trong ô tô hay nhịp bước đều khi đi bộ đều tạo ra các “dấu vân tay” chuyển động khác nhau, giúp hệ thống phân biệt phương tiện.

Một yếu tố khác là khả năng so khớp với bản đồ giao thông. Google Maps đối chiếu lộ trình di chuyển của người dùng với hệ thống hạ tầng trên bản đồ như đường dành cho ô tô, làn xe máy, vỉa hè, lối đi bộ hoặc đường ray tàu. Nếu một thiết bị di chuyển đúng theo tuyến tàu điện với tốc độ ổn định và ít thay đổi, khả năng rất cao là người dùng đang sử dụng phương tiện công cộng.

Tất cả những dữ liệu này sau đó được xử lý bằng trí tuệ nhân tạo. Google huấn luyện các mô hình AI dựa trên hàng tỷ chuyến đi đã được ghi nhận trước đó, từ đó học cách nhận diện hành vi di chuyển đặc trưng cho từng loại phương tiện. Càng nhiều người sử dụng Google Maps, hệ thống càng có thêm dữ liệu để cải thiện độ chính xác của các dự đoán.

Ngoài ra, chính người dùng cũng góp phần “gợi ý” cho Google Maps. Việc lựa chọn chế độ chỉ đường như đi bộ, xe máy, ô tô hay phương tiện công cộng, cũng như cho phép lưu Lịch sử vị trí, giúp ứng dụng hiểu rõ hơn thói quen di chuyển và đưa ra nhận định phù hợp hơn trong những lần sử dụng sau.

Tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, Google Maps có thể xác định phương tiện di chuyển với độ chính xác cao, dù không phải lúc nào cũng tuyệt đối. Tuy nhiên, chính khả năng suy đoán này là nền tảng để ứng dụng đưa ra dự báo tắc đường, thời gian đến nơi và gợi ý tuyến đường tối ưu, trở thành công cụ không thể thiếu với hàng triệu người dùng mỗi ngày.