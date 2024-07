Marvel phát hành phim riêng về kẻ thù của Scarlet Witch, ngỡ phim Halloween

HHT - Tưởng chừng như biến mất hoàn toàn sau khi bị Scarlet Witch giam cầm và tước bỏ sức mạnh, nay ả phù thủy Agatha lại được Marvel mang trở lại màn ảnh, có hẳn phim riêng tên "Agatha All Along" với màn "comeback" đầy hoành tráng.

Mới đây, Marvel Studios đã tung trailer chính thức đầu tiên cho series Agatha All Along, dự án có thể được xem là ngoại truyện của WandaVision. Bộ phim lần này lấy nhân vật trung tâm là Agatha Harkness, “dì hàng xóm lắm chuyện” và là phù thủy quyền năng từng đối đầu Wanda trong series gốc.

Agatha All Along lấy bối cảnh ngay sau các sự kiện trong WandaVision, khi Agatha bại trận dưới tay Wanda Maximoff/Scarlet Witch, bị đảo lộn tâm trí và bị nhốt lại tại thị trấn giả tưởng Westview. Trong đoạn đầu trailer, khán giả có thể thấy Agatha không những bớt "phá hoại" hơn, mà cô còn đi hành hẳn nghề thanh tra.

Vì vậy, trước khi khôi phục ký ức và sức mạnh, Agatha có thể sẽ phải sống với thân phận thám tử trong một thời gian, người chuyên giải quyết những vụ án mạng hóc búa. Phần đầu bộ phim cũng được dự đoán đi theo hướng trinh thám trước khi đưa khán giả trở lại với mớ bùa phép, tà thuật rối ren.

Agatha vốn là một trong những phù thủy mạnh nhất trong nguyên tác truyện tranh Marvel. Là người luyện Tà Thuật Bóng Tối, Agatha thông thạo việc tạo ảo giác, điều khiển tâm trí, di chuyển vật thể và rất nhiều phép thuật mạnh mẽ khác. Đặc biệt, người ta còn nhớ đến Agatha như một cá nhân tham vọng, người luôn mang mong muốn tiêu diệt, hấp thụ sức mạnh từ các phù thủy khác để khiến bản thân mạnh mẽ hơn.

Nội dung Agatha All Along chủ yếu tập trung vào hành trình Agatha giành lại tự do và toàn bộ sức mạnh ma thuật từng bị Wanda tước bỏ. Để làm được điều này, Agatha sẽ phải trải qua thử thách tên The Witch’s Road.

Mô tả chính thức từ nhà phát hành cho hay The Witch’s Road là “những thử nghiệm phép thuật mà nếu sống sót, phù thủy tham gia sẽ được ban tặng điều mà họ còn thiếu sót”. Theo như những tiết lộ từ đoạn giới thiệu đầu tiên, đây sẽ là một con đường trắc trở, nhiều hiểm nguy mà người tham gia thậm chí có thể phải đánh đổi bằng cả tính mạng.

Sau khi ra mắt với vai trò phản diện chính trong WandaVision, tính thiện - ác và tiềm năng trở thành đồng minh hay kẻ thù với phe "chính diện" của Agatha trong tương lai vẫn chưa được làm rõ. Vì vậy trong Agatha All Along, ngoài việc mong mỏi được nhìn thấy Elizabeth Olsen trở lại với vai trò Scarlet Witch, người hâm mộ còn hy vọng việc "chọn phe" và bản chất của Agatha Harkness sẽ được phơi bày rõ ràng hơn.

Agatha All Along chào đón sự trở lại của Kathryn Hahn trong vai chính Agatha Harkness, đồng thời có sự góp mặt của một số diễn viên như Debra Jo Rupp, Emma Caulfield Ford, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Joe Locke và Aubrey Plaza.

Phim dự kiến ra mắt vào mùa Thu năm nay, với 2 tập phim đầu tiên phát sóng vào ngày 18/9 trên nền tảng Disney+.