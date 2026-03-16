Mẫu ảnh AI đổ bộ shop thời trang: Ngại chốt đơn vì ảo đúng nghĩa "hình trên mạng"

HHTO - Trong thời buổi các công cụ AI đã mạnh lại còn miễn phí, xu hướng "AI hóa" đổ bộ khắp các lĩnh vực trong đó có thời trang. Người mẫu AI đổ bộ các shop thời trang trực tuyến tiết kiệm chi phí thuê người mẫu ảnh nhưng cũng đẩy khách hàng vào nhiều pha dở khóc dở cười.

Mới đây, "cư dân" trên Threads cùng tranh luận xôn xao về chủ đề "nói không với những mặt hàng sử dụng AI làm mẫu ảnh". Một netizen thẳng thắn: "Mình xin phép không mua hàng của bất kỳ shop nào dùng người mẫu AI, đồ ăn bán trên các ứng dụng dùng hình AI mình cũng không mua".

Từ góc độ tâm lý của người mua hàng, nhiều ý kiến khẳng định người mẫu AI làm gia tăng rủi ro khi mua hàng trực tuyến. Người dùng nghi ngại độ tin cậy của sản phẩm sử dụng mẫu ảnh do công nghệ AI, từ đó dè dặt trước quyết định "chốt đơn".

"Thời trang là để người mặc chứ không phải AI mặc. Cá nhân mình với tư cách khách hàng sẽ né các sản phẩm thời trang dùng AI làm mẫu vì không thể biết được sản phẩm thực tế có giống hình không. Nhất là quần áo, vì form dáng sản phẩm thế nào chỉ có người mặc mới đánh giá được, đôi khi giữa mẫu Tây và mẫu Việt đã có sự khác biệt vì tỉ lệ dáng người chứ đừng nói tới AI!" - một netizen chia sẻ.

Một bạn khác cho rằng mua hàng trên mạng dựa vào ảnh mẫu người thật đã phải cân nhắc thì giờ, hình ảnh AI càng "khó tin" hơn: "Không thể phủ nhận màu sắc sẽ có sự chênh lệch giữa ảnh mạng - ảnh thực nhưng ảnh từ AI sẽ có sự khác biệt rõ rệt. AI không mô tả chính xác, tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, họa tiết, chất liệu vải."

Sự khác biệt được netizen chỉ ra cụ thể là: Quần áo khi chụp với người mẫu thật không phải chỉ để xem "giao diện" đẹp xấu mà còn để người mua hình dung được quần áo đó khi mặc lên có độ rủ, độ bồng, độ thoải mái ra sao khi chuyển động. Trong trường hợp nhãn hàng thuê mẫu, có hậu kỳ thì hình mẫu thật vẫn giữ độ chính xác của sản phẩm thông qua chiều cao, cân nặng thật - điều AI không thể phản ánh.

Bên cạnh đó, có bạn cho rằng việc sử dụng mẫu ảnh AI cũng có yếu tố có lợi cho người mua: "Sử dụng AI cũng tối ưu chi phí, từ đó giá bán ra cũng sẽ tốt hơn cho khách hàng. Mình mua quần áo cũng toàn coi rì-viu thực tế chứ ảnh thật của shop cũng chỉnh rất nhiều".

Người mẫu ảnh được tạo từ AI. Ảnh: @lumos7590

Trước đó, từ năm 2025, một số thương hiệu thời trang lớn như H&M, Zara đã công bố sử dụng AI để tạo "bản sao kỹ thuật số" từ người mẫu thật. Trong đó, thương hiệu sẽ đảm bảo chi trả bản quyền hình ảnh, thù lao tương xứng cho người mẫu thật. Các thương hiệu cho biết họ sẽ chỉ dùng AI như công cụ hỗ trợ chứ không thay thế con người khiến người mẫu, nhiếp ảnh gia, nhân viên trang điểm, ê-kíp sản xuất rơi vào cảnh thất nghiệp.

Người tiêu dùng thừa nhận việc chuyển đổi từ mẫu thật sang mẫu AI sẽ tiết kiệm chi phí, thời gian nhưng vẫn giữ quan điểm "đừng quá dễ dãi". Bởi lẽ sau cùng giá trị cốt lõi mới là thứ để một người làm thiết kế sáng tạo đứng vững được trên thị trường, đưa thương hiệu "sống gần - sống lâu" với khách hàng. Một người dùng chia sẻ: "Để có được tệp khách hàng trung thành, hãy nhìn gần hơn, tệp khách hàng đấy có thể khai thác trước từ nguồn nhân viên của chính mình".