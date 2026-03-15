Tuổi trẻ các địa phương trên cả nước đồng loạt ra quân hỗ trợ công tác bầu cử

Ý Lê (Tổng hợp)

HHTO - Trong không khí phấn khởi, sáng nay 15/3, đoàn viên, thanh niên tại nhiều địa phương đã đồng loạt ra quân hỗ trợ công tác bầu cử, hướng dẫn cử tri và đảm bảo các điều kiện phục vụ, góp phần để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định.

Sáng nay 15/3, trong không khí tưng bừng của gần 79 triệu cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVIđại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đoàn viên, thanh niên tại nhiều địa phương đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia hỗ trợ tại các điểm bầu cử, góp phần để ngày bầu cử diễn ra trang nghiêm, an toàn và đúng quy định.

Đoàn viên đã có mặt từ sớm tại các khu vực bỏ phiếu trên tại địa phương.

Tại tỉnh Đồng Nai, lực lượng đoàn viên, thanh niên có mặt tại các khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh từ sớm, tích cực tham gia hướng dẫn cử tri, hỗ trợ công tác tổ chức, giữ gìn trật tự và bảo đảm các điều kiện phục vụ ngày bầu cử.

Cử tri tại tỉnh Đồng Nai đã có mặt từ rất sớm ở các khu vực bỏ phiếu.

Ngay từ sáng sớm, các thủ lĩnh Đoàn cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trên khắp các bản làng, ngõ phố của tỉnh Sơn La đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu. Không chỉ tham gia với tư cách cử tri, những màu áo xanh tình nguyện còn rạng rỡ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên trên khắp các bản làng, ngõ phố của tỉnh Sơn La đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu.

Trong không khí trang nghiêm của ngàu hội bầu cử, màu áo xanh thanh niên đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và niềm tự hào của tuổi trẻ Sơn La, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền tổ chức ngày bầu cử dân chủ, an toàn và thành công.

Tại Khánh Hòa, màu áo xanh thanh niên xuất hiện từ sáng sớm tại các điểm bỏ phiếu, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ trong việc chung tay cùng chính quyền địa phương tổ chức ngày bầu cử trang trọng, dân chủ, an toàn và đúng quy định.

Công tác bầu cử tại Khánh Hòa diễn ra trang trọng, dân chủ và đúng quy định.

Thông qua các hoạt động thiết thực, đoàn viên, thanh niên cả nước tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ trong ngày hội lớn của toàn dân tộc.

Theo Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
#tình nguyện #ngày hội non sông #bầu cử #cử tri #đại biểu #tuổi trẻ Khánh Hoà #tuổi trẻ Đồng Nai

