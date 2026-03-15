Người trẻ giải quyết bài toán biến công việc đam mê thành "phương tiện kiếm sống"

HHTO - Nuôi sống bản thân từ công việc yêu thích là ước mơ của nhiều người trẻ khi gia nhập thị trường lao động. Vậy họ hiện thực hóa ước mơ đó bằng cách nào và có phải "đánh đổi" gì không?

Tìm được một công việc có mức lương theo kỳ vọng và thỏa mãn được niềm đam mê là "kịch bản công sở" mà nhiều người theo đuổi. Thế nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng "thuận buồm xuôi gió", tình trạng người trẻ mang nỗi áp lực khi gia nhập thị trường lao động hiện nay không ít.

Họ cho biết không tìm thấy niềm vui mà thay vào đó là cảm giác mệt mỏi, chán nản và tồn tại trạng thái "làm cho xong", liên tục "nhảy việc", thậm chí bắt đầu lại ở một lĩnh vực khác. Từ đó, chủ đề "Với những ai thực sự yêu thích công việc mình đang làm để kiếm sống, thì đó là công việc như thế nào?" được chia sẻ trên mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm.

Netizen cho rằng đó là những công việc mang lại cho bản thân cảm giác "nhẹ người" sau khi tan ca và háo hức đi làm vào mỗi sáng. "Vòng tròn nghề nghiệp" của công việc được đánh giá "yêu thích" nhìn chung đa dạng, từ liên quan đến nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ đến giáo viên, kỹ sư, tài chính. Tùy vào tính cách, sở thích từng người, họ có cách nhìn khác nhau khi gắn bó với công việc.

- Mình làm cảnh quan sân vườn, tuy không dư dả, nhưng mỗi ngày mới đều thật sự đáng sống. Vì cây cối và thiên nhiên là một phần của mình, nhiều lúc sẽ gặp những vị khách rất thú vị nữa.

- Mình làm kỹ sư an toàn cho một tập đoàn. Mình thích công việc vì mình thấy nó thực sự có ý nghĩa khi hỗ trợ được mọi người làm việc an toàn hơn, tránh tai nạn, bảo vệ quyền lợi của người lao động, mình được làm đúng chuyên ngành, được rèn luyện tính cách, kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề,...

- Sau nhiều năm chuyển qua đủ nghề, mình không nghĩ một ngày lại có thể tự tin quay lại nghề chăm sóc thú cưng, một công việc mình yêu thích. Mình là cựu sinh viên Thú Y. Công việc làm tại nhà, mình chủ động thời gian và được chăm sóc các bé cún với tinh thần thoải mái "chill chill" cho cả mình và cún mèo chứ không phải chạy KPI và cố hoàn thành cho xong.

- Mình làm mộc, tự học trên YouTube, từ học cách thao tác sao cho an toàn đến học cách lựa gỗ, kết cấu, kết nối, vẽ bảng mẫu, dùng máy móc... Nhiều lúc cũng nản nhưng rồi lại ráng vì được thỏa niềm đam mê làm ra đồ đẹp và được mọi người khen sản phẩm của mình.

- Một trong những công việc của mình là làm phim tài liệu. Đi làm được đi nhiều nơi, từ thành phố đến các nơi hẻo lánh, có khi vào rừng, đi đảo, nói chuyện và học hỏi từ nhiều con người khác nhau, từ CEO đến nông dân, kiểm lâm. Đi quay sáng sớm, nhiều khi tối muộn - cực nhưng mà vui. Khi quay và dựng xong, đưa cho nhân vật rồi người xem coi, cảm thấy công việc mình làm mang lại ý nghĩa.

- Mình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Vui nhất là lúc họ bắt đầu hiểu được văn hóa, hiểu được cách người Việt nghĩ và sống rồi từ đó dùng được tiếng Việt để nói chuyện. Nghề này không giàu nhưng "lãi" nhiều tình cảm nên em chưa bao giờ hối hận khi chọn việc này.

Bên cạnh tìm được niềm vui với công việc yêu thích - dùng nó làm phương tiện kiếm sống, một số người cũng thừa nhận gặp phải rào cản về thu nhập. Thế nhưng thay vì đánh đổi "một mất một còn", họ đã chủ động tìm cho mình lối đi phù hợp.

- Mình tách bạch công việc mình thích và công việc kiếm sống, sáng tối đi làm kiếm cơm, trưa về trồng cây, làm vườn.

- Trước đây mình làm ở công ty, công việc khá ổn nhưng mà mình nhận ra mình không hợp với văn phòng. Nên mình chuyển qua làm hướng dẫn viên du lịch ở mảng trekking, phần vì vừa thỏa đam mê "xê dịch", phần vì mình cũng muốn chia sẻ đam mê với người khác. Mình thích công việc này nhiều lắm, nhưng mà nói thật thì không đủ sống, chắc do mình mới làm nên vẫn phải duy trì "nhè nhẹ" công việc trước đây.

Còn bạn, bạn đang ở trong hoàn cảnh "nghề chọn người" hay "người chọn nghề", có đang tận hưởng "chân ái" hay loay hoay để hoàn thành trách nhiệm? Dù ở trạng thái nào, hãy cứ làm việc hết mình, đồng thời thử tham khảo các trải nghiệm của mọi người để từ đó chọn cho mình một định hướng phù hợp, tự cân bằng và làm chủ cuộc sống nhé!