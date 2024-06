Miền Bắc bắt đầu giảm nhiệt nhẹ nhưng vẫn nóng, Hà Nội hôm nào sẽ có mưa?

HHT - Sau cuối tuần nắng nóng và oi bức, có khu vực nắng nóng gay gắt, miền Bắc bắt đầu giảm nhiệt độ dù ban đầu mức giảm tương đối ít. Hôm nào thì miền Bắc nói chung và Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa khiến nhiệt độ giảm nhiều hơn?

Hôm nay, 1/7, nhiệt độ ở miền Bắc bắt đầu giảm sau cuối tuần nắng nóng và oi bức. Tuy vậy, mức giảm nhiệt trong 2 ngày đầu tuần, cũng là 2 ngày đầu tháng 7, vẫn khá ít, nắng nóng vẫn diễn ra ở nhiều tỉnh thành miền Bắc, bao gồm Thủ đô Hà Nội (nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên).

Trưa và chiều nay, nhiệt độ Hà Nội ở mức 42 - 43oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các tỉnh thành lân cận tương tự hoặc chênh lệch ít: Hải Dương 43oC, Bắc Ninh 44oC, Hòa Bình 38oC, Hải Phòng 44oC… Những mức nhiệt độ này gần như không thay đổi trong ngày thứ Ba, 2/7, thậm chí có thể còn tăng một chút (1oC).

Trong 2 ngày đầu tuần, nhiệt độ cao đi kèm gió Nam - Tây Nam tương đối khô gây cảm giác nóng nực, những người phải ra ngoài nhiều dễ bị sốc nhiệt và mất nước. Do đó, người dân nên có cách tránh nắng nóng phù hợp, uống nước đều đặn cả ngày.

Theo dự báo hiện tại, từ chiều đến chiều tối thứ Ba, 2/7, miền Bắc sẽ có mưa, ban đầu là mưa ở Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bắc Bộ, rồi mở rộng ra đồng bằng Bắc Bộ, một số khu vực có mưa to đến rất to, có nơi có dông, sét.

Ở Hà Nội, mưa vừa đến mưa to có thể xảy ra vào đêm thứ Ba đến rạng sáng thứ Tư, sau đó mưa rải rác kéo dài đến thứ Năm, 4/7, chủ yếu là mưa nhỏ đến vừa, nếu có mưa to thì tập trung vào chiều tối và đêm.

Mưa khiến nhiệt độ toàn miền giảm. Tại Hà Nội, từ thứ Tư, 3/7, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày sẽ giảm khoảng 3 - 5oC so với lúc cao điểm nắng nóng, xuống mức 38 - 39oC. Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ giảm nhiệt nhiều hơn, xuống mức 34 - 35oC. Đến gần cuối tuần, nhiệt độ miền Bắc có thể tăng nhẹ trước khi đón đợt mưa tiếp theo.