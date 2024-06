Miền Bắc đón đợt nóng diện rộng sau mưa, nhiệt độ Hà Nội tăng nhanh giảm chậm

HHT - Miền Bắc bắt đầu có một đợt nóng diện rộng sau những ngày mưa ẩm. Trong đợt nóng này, nhiệt độ Hà Nội sẽ lên mức 43 - 45 độ C, đến chiều tối nhiệt độ vẫn rất cao.

Mưa dông đã diễn ra ở khắp miền Bắc nước ta từ cuối tuần trước đến đầu tuần này, một số nơi có mưa to, trời rất ẩm. Từ ngày thứ Ba, 11/6, mưa giảm dần và độ ẩm cũng giảm, nhiệt độ thì bắt đầu tăng. Ngay chiều thứ Ba, nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành miền Bắc như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định… đã lên mức 40 - 41oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời).

Từ thứ Tư, 12/6, gần như toàn miền Bắc hết mưa và bắt đầu có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ tăng nhanh. Trưa và chiều thứ Tư, nhiệt độ Hà Nội lên đến 43 - 44oC, các khu vực lân cận nóng tương tự. Các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng cũng có nhiệt độ lên đến 36 - 37oC.

Nhiệt độ ở Hà Nội vẫn tiếp tục tăng vào ngày thứ Năm, 13/6, với nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày chạm mức 45oC. Ngoài gió Đông Nam, trong những ngày này, ở miền Bắc - bao gồm cả Thủ đô Hà Nội - còn có cả gió Tây Nam khô nóng.

Điều đáng chú ý trong đợt nóng này là nhiệt độ tăng nhanh trong ngày và thời gian nóng trong ngày khá dài. Cụ thể, tại Hà Nội vào ngày thứ Năm, 13/6, buổi sáng cứ mỗi tiếng đồng hồ thì nhiệt độ tăng 2 - 3oC, sau khi chạm mức cao nhất là 45oC vào trưa và đầu giờ chiều thì nhiệt độ lại giảm khá chậm, đến 18h vẫn ở khoảng 40oC. Kiểu nóng kéo dài trong ngày thế này khiến cơ thể dễ mệt mỏi, thiếu nước, người dân lưu ý uống nước đều đặn, nếu có thể thì tránh làm việc lâu ngoài trời.

Nắng nóng được dự báo sẽ bắt đầu giảm vào ngày thứ Sáu, 14/6 và sẽ kết thúc vào hôm sau đó.