Miền Bắc ghi nhận mức nhiệt thấp nhất trong 8 năm trở lại đây, khi nào trời sẽ ấm lên?

HHT - Đây được đánh giá là đợt rét ghi nhận mức nhiệt thấp nhất trong vòng 8 năm trở lại đây, kể từ năm 2016. Vậy khi nào thì miền Bắc mới tăng nhiệt, trời chuyển ấm?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc Gia, trong ngày 28/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có rét hại. Dự báo ngày 29/1, không khí lạnh suy yếu dần, vùng rét hại sẽ thu hẹp về vùng núi, trung du Bắc Bộ, các nơi còn lại của Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ chuyển sang mức rét đậm. Trời có lúc có mưa nhỏ. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng sẽ kết thúc vào đêm 29/1. Như vậy, tổng cộng đợt rét kéo dài 8 ngày. Đây được đánh giá là đợt rét ghi nhận mức nhiệt thấp nhất trong vòng 8 năm trở lại đây, kể từ năm 2016.

Ngày 30/1 (20 tháng Chạp), hầu khắp Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An trời ấm lên và bắt đầu hửng nắng, nhiệt tăng dần. Tuy nhiên do hơi lạnh vẫn còn tồn tại và chưa biến mất hoàn toàn sau đợt rét kéo dài, nên ngày 30, 31/1 trời vẫn còn rét ở miền Bắc.

Tại Hà Nội, dự báo chỉ có thứ Hai ngày 29/1, trời còn rét với mức nhiệt ngày đêm từ 11-15 độ C. Thứ Ba và thứ Tư trời có nắng, nhiệt tăng nhanh lên mức 20-21 độ C, cảm giác ấm hơn hẳn. Càng về cuối tuần trời càng ấm áp, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng lên 23-26 độ C. Ngay cả ban đêm trời cũng đỡ rét hơn khi nhiệt độ tăng đáng kể lên 20 độ C. Đây cũng là khoảng thời gian đẹp nhất để người dân sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Dự báo sau 27 Tết, trời sẽ lại chuyển rét và có thể có mưa. Tuy nhiên sẽ không rét bằng đợt này.