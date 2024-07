Miền Bắc giảm nhiệt và có mưa diện rộng, Hà Nội sẽ mưa to vào tối nay

HHT - Sau những ngày nóng bức, miền Bắc sẽ đón một đợt mưa diện rộng từ hôm nay. Ở Thủ đô Hà Nội có khả năng mưa to vào những thời điểm nào?

Mấy ngày nay, phần lớn miền Bắc có nắng nóng, một số nơi có nắng nóng gay gắt. Hôm nay ở Thủ đô Hà Nội, trời vẫn nóng (nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày khoảng 35oC), nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa và chiều lên đến 41 - 42oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các tỉnh thành lân cận như Hải Phòng, Nam Định, Bắc Ninh… có nhiệt độ tương tự.

Từ khoảng trưa đến chiều nay, mưa sẽ bắt đầu về miền Bắc, ban đầu là ở Đông Bắc Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ, chủ yếu là mưa nhỏ và vừa. Đây là đợt mưa diện rộng, đến khoảng tối nay, nhiều tỉnh thành ở Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ cũng sẽ mưa, đồng thời lượng mưa tăng. Ngày mai, gần như toàn miền có mưa.

Ở Hà Nội có khả năng mưa to vào tối đến đêm nay, 2/7, và trong ngày mai sẽ mưa rải rác, có thể mưa to vào buổi tối. Mưa to ở Hà Nội xảy ra gián đoạn, ở từng khu vực và thời gian mưa không kéo dài nên lượng mưa ở mức vừa phải.

Trong nửa cuối tuần này, Hà Nội vẫn có mưa rải rác, lượng mưa không nhiều.

Mưa về giúp nhiệt độ ở miền Bắc giảm 3 - 5oC (tùy địa phương). Trưa và chiều mai, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là khoảng 40oC. Mức nhiệt độ tương tự (có thể tăng/ giảm 1oC) được duy trì đến cuối tuần này.

Nhìn chung, theo dự báo của một số đài khí tượng ở châu Á thì trong nửa đầu tháng 7, khu vực Đông Nam Á có nhiều mưa, chủ yếu là mưa nhỏ đến mưa vừa, độ ẩm cao.