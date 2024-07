Số ngày nắng nóng tăng vọt, thủ đô nào ở khu vực châu Á tăng nhiệt nhanh nhất?

HHT - Các thành phố thủ đô trên thế giới có ngày càng nhiều ngày nắng nóng. Trong đó, những thành phố thủ đô của các nước châu Á đang có mức tăng nhiệt độ nhanh nhất.

Các thành phố thủ đô ở nhiều nước trên thế giới - thường là những thành phố đông dân nhất - có số ngày nắng nóng (nhiệt độ không khí từ 35oC trở lên) tăng 52% trong khoảng 3 thập kỷ qua, theo phân tích của Học viện Quốc tế về Môi trường và Phát triển (IIED), được đưa ra vào cuối tuần này và được đăng trên trang CNN.

Nhà nghiên cứu của IIED là Tucker Landesman nói, các thành phố thủ đô có nhiều ngày nắng nóng hơn do nhiều nguyên nhân: Nhiều phương tiện giao thông, nhiều nhà cao tầng… và do hiệu ứng đảo nhiệt đô thị (mặt đường lớn, nhà cao tầng… hấp thụ nhiệt vào ban ngày rồi từ từ tỏa nhiệt đó ra vào tối và đêm).

Các thành phố lớn ở châu Á tăng nhiệt độ nhiều nhất, có thể thấy rõ qua các đợt nắng nóng gần đây ở Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ.

Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đứng đầu trong danh sách những thành phố nóng nhất, ghi nhận 4.222 ngày nắng nóng trong 3 thập kỷ qua, nhiều hơn bất kỳ thành phố nào khác trong nghiên cứu. Từ 2014 đến 2023, gần một nửa số ngày (44%) ở New Delhi đạt ngưỡng nắng nóng như trên. Năm nay, ở Delhi, trời cũng đang rất nóng. Cuối tháng 5, có khu vực ở Delhi ghi nhận nhiệt độ kỷ lục 49,9oC.

Seoul (thủ đô Hàn Quốc) và Bắc Kinh (thủ đô Trung Quốc) có số ngày nắng nóng gay gắt tăng đáng kể. Số ngày trên 35oC ở Bắc Kinh đã tăng 309% kể từ năm 1994.

Các đợt nóng ở các thành phố thủ đô tại châu Á cũng kéo dài hơn. Tháng 10/2023, Jakarta (thủ đô Indonesia) có 30 ngày liên tiếp với nhiệt độ không khí trên 35oC, tức là nhiều ngày nắng nóng hơn toàn bộ thời gian từ năm 1994 đến 2003.

Ở nước ta, Thủ đô Hà Nội cũng thường xuyên là thành phố có nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc trong các đợt nắng nóng. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (được đăng trên Báo điện tử Chính phủ), năm nay ở nước ta có số đợt nắng nóng nhiều hơn và cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm.

Nhiều ngày nắng nóng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của con người. Nếu có thể, người dân nên tránh ra ngoài trời vào những giờ nắng nóng cao điểm (11h - 16h), nếu ra ngoài cần có các cách che chắn nắng nóng phù hợp.