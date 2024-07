Miền Bắc mưa nắng thất thường trước khi có đợt nắng nóng diện rộng dài ngày

HHT - Mưa vẫn xảy ra rải rác, có nắng xen kẽ nhưng không đến mức gay gắt - đây là trạng thái thời tiết hiện tại ở hầu hết các tỉnh thành miền Bắc trước khi bắt đầu có nắng nóng diện rộng và có khả năng kéo dài.

Nhiều tỉnh thành miền Bắc vẫn có mưa vào hôm nay, 4/7, nhưng chủ yếu là mưa nhỏ đến vừa. Mưa tập trung ở Tây Bắc Bộ, còn đồng bằng Bắc Bộ có mưa rải rác, không liên tục. Lượng mưa giảm từ chiều nay.

Ở Thủ đô Hà Nội, trong ngày có mưa nắng xen kẽ, hầu hết là mưa nhỏ, cục bộ có thể có mưa rào nhưng không kéo dài.

Do vẫn có mưa nên miền Bắc không nóng gay gắt, dù có nắng. Trưa và chiều nay, nhiệt độ ở Hà Nội ở mức 38 - 39oC, có nơi lên 40oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), các tỉnh thành lân cận cũng tương tự hoặc chênh lệch ít. Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ mát hơn, khoảng 33 - 34oC, còn ở Tây Bắc Bộ mưa nhiều hơn nên nhiệt độ nhiều nơi chỉ khoảng 30oC.

Từ giờ đến cuối tuần, kiểu thời tiết này vẫn duy trì ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung. Nhiệt độ sẽ tăng nhẹ, có mưa rào rải rác, thường vào buổi tối và đêm. Mặc dù trời không nóng gay gắt nhưng thời tiết mưa nắng thất thường và độ ẩm thay đổi liên tục thế này khiến nhiều người dễ bị nhức đầu, hắt hơi sổ mũi..., người dân khi ra ngoài nên đeo khẩu trang, mang theo cả đồ che mưa và che nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng 9/7, khả năng có nắng nóng diện rộng ở một số khu vực tại miền Bắc, bao gồm đồng bằng Bắc Bộ. Đây cũng là dự báo của nhiều trang thời tiết lớn trên thế giới.

Theo trang AccuWeather, đợt nóng của tuần tới sẽ là đợt nắng nóng dài ngày, trong đó, ở Hà Nội có ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt (nhiệt độ không khí từ 39oC trở lên, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể cao hơn khá nhiều). Tuy nhiên, đây là dự báo xa hơn 5 ngày nên độ chắc chắn chỉ ở mức trung bình, có thể còn có những thay đổi nữa.