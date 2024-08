Từ mai kết thúc nắng nóng diện rộng ở miền Bắc, bắt đầu đợt mưa ngâu

HHT - Đợt nắng nóng gay gắt, diện rộng và kéo dài ở miền Bắc sẽ kết thúc từ ngày mai, 11/8. Những ngày mưa ngâu sẽ bắt đầu. Dự báo cụ thể thời tiết ở Hà Nội và các tỉnh thành khác trong tuần tới thế nào?

Phần lớn miền Bắc nước ta đang trải qua một đợt nắng nóng diện rộng và dài ngày, trời nóng nực từ sáng sớm đến tối khuya, oi bức khiến nhiều người mệt mỏi, ra ngoài trời một lúc là có thể hoa mắt chóng mặt.

Hôm nay, 9/8, nhiều tỉnh thành vẫn đang có nắng nóng, một số nơi như Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định có nắng nóng gay gắt (nắng nóng là khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày từ 35oC đến dưới 37oC, nắng nóng gay gắt là 37oC trở lên).

Nhiệt độ không khí là vậy nhưng nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời vào những giờ nóng cao điểm (khoảng 11h đến 16h) còn cao hơn nhiều, gây cảm giác nóng bức bối. Đầu giờ chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên đến 46 - 47oC, Hải Phòng và Nam Định 45 - 46oC, Thái Nguyên 46oC…

Nhưng từ tối đến đêm nay sẽ bắt đầu có mưa ở các tỉnh miền núi phía Bắc, rồi mưa mở rộng dần ra các khu vực khác ở Bắc Bộ. Ngày mai, 11/8, nắng nóng kết thúc ở miền Bắc, nhiệt độ giảm dần.

Từ 11/8 đến hết cả tuần tới, miền Bắc sẽ có một đợt mưa diện rộng, một số nơi có mưa to và dông, tập trung vào chiều tối và đêm. Ở Thủ đô Hà Nội chủ yếu có mưa nhỏ và vừa, thỉnh thoảng có mưa to.

Mưa kéo dài vào tháng 7 Âm lịch thế này từ xưa vẫn được gọi là mưa ngâu. Thường thì mưa ngâu không lớn nhưng rả rích cả ngày, từ ngày này sang ngày khác. Tuy nhiên, tình trạng biến đổi khí hậu khiến mưa ngâu cũng có nhiều thay đổi trong những năm gần đây, chẳng hạn có thể là mưa to.

Mưa to và dông có thể gây lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, đặc biệt ở các tỉnh miền núi, rất nguy hiểm. Vì vậy, người dân nên thường xuyên theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng để có cách phòng tránh phù hợp.