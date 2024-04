Miền Bắc nắng nóng gia tăng, dự báo hôm nào nhiệt độ Hà Nội sẽ vượt 50 độ C?

HHT - Nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung nước ta đã lên rất cao trước khi kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 bắt đầu, và có thể sẽ còn tăng. Ở thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời đã chạm mức 50 độ C và được dự báo sẽ còn vượt qua mức này.

Nắng nóng gay gắt đang diễn ra ở cả 3 miền, nhiều nơi nắng nóng dữ dội. Ở thủ đô Hà Nội, từ thứ Bảy tuần này đến thứ Ba tuần sau (27 - 30/4), ban ngày đều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, ít khả năng có mưa dông, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Thực tế, đợt nắng nóng này đã bắt đầu từ ngày 25/4 và vẫn đang gia tăng về cường độ. Chiều thứ Sáu, 26/4, nhiệt độ ở một số khu vực tại Hà Nội đã chạm mốc 50oC vào lúc 15h (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), theo trang Zoom Earth, lấy thông tin từ dịch vụ thời tiết DWD của Đức, một trong những dịch vụ thời tiết và khí hậu lớn nhất thế giới. Cùng thời điểm, nhiều tỉnh thành khác ở miền Bắc cũng có nhiệt độ rất cao, như Việt Trì 49oC, Hải Phòng 43oC, Thái Nguyên 47oC, Nam Định 48oC…

Nhưng đây vẫn chưa phải là những mức nhiệt độ cao nhất trong đợt nóng lần này. Ngày Chủ Nhật, 28/4, nắng nóng tiếp tục gia tăng, nhiệt độ ở Hà Nội vào lúc 14h - 15h được dự báo sẽ vượt qua 50oC, lên đến 51oC, có địa điểm trong thành phố lên đến 52oC, các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ thấp hơn một chút. Vào khoảng thời gian này, nhiều tỉnh thành ở khắp cả nước đều có nhiệt độ trên 40oC, như Hòa Bình 47oC, Thanh Hóa 45oC, Huế 46oC, Đà Nẵng 42oC, Thành phố Hồ Chí Minh 44oC…

Sang thứ Hai và thứ Ba tuần sau, nhiệt độ miền Bắc vẫn duy trì hoặc tăng nhẹ trước khi nắng nóng có khả năng giảm dần sau ngày 30/4.