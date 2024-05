Mưa diện rộng ở miền Bắc, nhiệt độ Hà Nội thay đổi thế nào trong tuần này?

HHT - Miền Bắc sẽ có những ngày khá mát mẻ trong tuần này do ảnh hưởng của không khí lạnh và có mưa diện rộng, nhiều nơi mưa to. Thời tiết ở thủ đô Hà Nội diễn biến thế nào, có nhiệt độ ra sao?

Do ảnh hưởng còn lại của đợt không khí lạnh nhẹ về từ cuối tuần, thời tiết ở miền Bắc khá mát mẻ, dễ chịu vào đầu tuần này. Ngoài ra, hình ảnh vệ tinh cho thấy ở miền Bắc đang có nhiều mây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn thì còn có vùng mây đối lưu đang phát triển.

Những yếu tố trên gây ra mưa diện rộng ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ vào đầu tuần này, đa số các tỉnh thành có mưa nhỏ đến vừa, một số nơi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Mưa có thể diễn ra không liên tục mà rải rác trong cả ngày, tập trung vào sáng sớm, tối và đêm.

Tại thủ đô Hà Nội, dự báo hiện tại cho thấy trong cả 5 ngày làm việc của tuần này thi ngày nào cũng có mưa rải rác, có lúc và có khu vực xảy ra mưa to, người dân đi làm đi học cần mang theo đồ che mưa trong suốt cả tuần. Nhìn chung, mưa thường ở mức nhỏ và vừa, thường mưa vào sáng sớm và chiều tối, lượng mưa giảm dần vào nửa sau của tuần.

Nhiệt độ ở Hà Nội không lên cao, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào thứ Ba và thứ Tư (7 - 8/5) ở mức 35 - 37oC, thứ Năm giảm xuống khoảng 32 - 33oC do có đợt không khí lạnh nhẹ tiếp theo. Các buổi sáng trời mát, nhiệt độ chỉ khoảng 26oC. Đây đều là nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cảnh báo, ở miền Bắc, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, trong tuần này có khả năng xảy ra mưa dông, mà trong mưa dông có thể có các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sét, lốc, gió giật.

Đến cuối tuần, nhiệt độ toàn miền tăng dần, nhưng chưa chắc bắt đầu một đợt nắng nóng mới.