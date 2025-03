Miền Bắc sắp có đợt nắng nóng diện rộng, một số nơi nhiệt độ lên đến 38 độ C

HHT - Không khí lạnh bắt đầu suy yếu, nhiệt độ miền Bắc tăng dần. Dự báo sắp tới miền Bắc sẽ đón một đợt nắng nóng diện rộng, đã có những mô hình dự báo nhiệt độ một số nơi ở miền Bắc có thể lên đến 37 - 38 độ C (là mức nắng nóng gay gắt). Đợt nắng nóng này sẽ bắt đầu từ ngày nào và nhiệt độ Hà Nội cụ thể là bao nhiêu?

Đợt không khí lạnh khô ở miền Bắc bắt đầu suy yếu trong ngày hôm nay, 19/3. Nhiệt độ sẽ tăng dần, nhiều thời điểm trời hửng nắng.

Chiều nay, nhiệt độ Hà Nội là 22 - 23oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), tức là tăng khoảng 5oC so với cùng thời điểm hôm qua. Các khu vực lân cận có nhiệt độ tương tự hoặc chênh lệch ít.

Trong khoảng 10 ngày tới, nhiệt độ ở miền Bắc sẽ tiếp tục tăng và từ khoảng ngày 25/3 (thứ Ba tới) có khả năng sẽ có một đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc.

Các mô hình lớn hiện tại đang có dự báo hơi khác nhau về mức nhiệt độ trong đợt nắng nóng này.

Cụ thể, GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ, là mô hình nổi tiếng nhất thế giới, dự báo trong ngày 26 - 27/3, nhiệt độ ở Hà Nội đạt đến 35 - 37oC (mức nắng nóng); ở Sơn La, Hòa Bình là 36 - 38oC (nắng nóng đến nắng nóng gay gắt).

Còn ECMWF (Trung tâm Dự báo Thời tiết hạn vừa châu Âu), mô hình được coi là đáng tin cậy nhất, thì dự báo các mức nhiệt độ thấp hơn một chút: Ngày 25 - 26/3, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là khoảng 28 - 29oC, còn ở Sơn La là khoảng 33 - 34oC (sát mức nắng nóng).

Mô hình của Trung Quốc dự báo ngày nóng cao điểm ở Hà Nội là 27/3 với nhiệt độ cao nhất là 31oC, còn ở Sơn La (nơi có thể có nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc trong đợt nóng này) là 34oC vào ngày 27 - 28/3.

Như vậy, mặc dù các mô hình có dự báo lệch nhau (ít) về các mức nhiệt độ và ngày nắng nóng (vì đây là dự báo 10 ngày nên khó có thể chính xác 100% được), nhưng đều có điểm chung là miền Bắc sẽ có nắng nóng diện rộng bắt đầu từ khoảng 25/3, kéo dài vài ngày trước khi có không khí lạnh nhẹ về.