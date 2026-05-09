"Giải mã hiện tượng" người trẻ từ bỏ việc lương cao để giữ sức khỏe tinh thần

HHTO - Nhiều người quyết định từ bỏ một công việc lương cao vì nó để lại hậu quả khôn lường về sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất. Vậy đâu là đích đến cuối cùng của giới trẻ hiện nay?

Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sức khỏe tinh thần là trạng thái trạng thái mà con người nhận thức được khả năng của bản thân, có thể đối phó với những căng thẳng thông thường, vẫn làm việc hiệu quả và đóng góp cho cộng đồng. Sức khỏe tinh thần là sự cân bằng về cảm xúc, tâm lý và xã hội. Trạng thái sức khỏe tinh thần ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, suy nghĩ, cảm nhận, hành động, mối quan hệ xã hội.

Vừa qua, một bài đăng trên mạng xã hội Threads đưa ra lý do người trẻ lựa chọn "nhảy việc" để đổi lấy sức khỏe tinh thần thu hút hơn 232K lượt xem. Trong đó, hơn 500 bình luận cùng phân tích về thực trạng đang nổi cộm, cho rằng đây là một quyết định được đa số người trẻ "bấm chọn".

Chủ đề này cũng thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem trên TikTok.

"Người trong cuộc" trải lòng về luận điểm của chủ bài đăng: "Em là đầu Gen Z và vừa quyết định dừng lại ở một công ty với mức lương 3 - 4X vì đánh đổi sức khỏe quá nhiều (và đã phải đi viện). Có thể mưu cầu hạnh phúc của mỗi người khác nhau, có thể hạnh phúc của anh khi anh được 'ting ting' với mức lương khủng nhưng sức khỏe bị ảnh hưởng. Còn như em hoặc nhiều người, hạnh phúc là được khỏe mạnh, thoải mái tâm lý, không bị cảm giác giục giã khi cấp trên 'dí deadline' lúc 3h sáng".

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, bảo vệ sức khỏe tinh thần là vấn đề cần đưa lên hàng đầu, bởi khi sức khỏe "đi xuống" sẽ để lại nhiều hậu quả khó lường, thậm chí có tiền cũng không thể mua lại được.

- "Đến lúc mắc bệnh tâm lý rồi chữa trị vừa mất thời gian, vừa mất tiền mà chưa chắc đã khỏi hẳn thì ai chịu cho. Chưa kể uống thuốc vào còn bị tác dụng phụ, rồi đi làm bị stress (áp lực) quá có thể dẫn đến tự tử như kiểu bên Nhật thì ai kêu cho" - bạn trẻ chỉ ra tác hại tiềm ẩn khi sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng.

- "Sức khỏe tinh thần nó là sức khỏe thể chất. Khi stress sinh ra đủ thứ bệnh, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, trào ngược dạ dày, lâu dài gây suy nội tạng. Vậy đánh đổi làm gì?" - một lý do khiến nhiều người quyết định từ chối đánh đổi "bán mình cho tư bản".

Các quan điểm dành cho câu hỏi "liệu có nên đánh đổi lương cao và sức khỏe?"

Bên cạnh đó, giới trẻ cho rằng, họ không phải chấp nhận đánh đổi mà là chủ động lựa chọn một hướng đi mới xứng đáng hơn, định vị đúng giá trị bản thân và điều mình xứng đáng được hưởng. Một netizen để lại bình luận: "Tui Gen Z đây, tui có thể làm việc bán mạng nếu đúng vào cái mà tui nghĩ sẽ nâng giá trị của tui lên, hoặc của cả tập thể lên. Nhưng tui có tự trọng, nên không bao giờ làm việc ở đâu hay với ai mà mỗi ngày đi làm về là sức khỏe tinh thần bị hao mất một nửa".

Mặt khác, mỗi người đều sẽ có mục tiêu nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình khác nhau. Có người sẵn sàng cố gắng, đánh đổi thời gian, sức khỏe, gia đình, bạn bè để đạt được thành công, xây dựng chỗ đứng cao trong công việc; làm việc "luôn tay luôn chân" để cải thiện cuộc sống gia đình, phụ giúp bố mẹ. Nhưng cũng có những bạn trẻ không mang gánh nặng "cơm áo gạo tiền" nên có thể tự do theo đuổi lối sống "biết đủ", vừa làm việc vừa giữ gìn sức khỏe.

Một số biện pháp giúp nâng cao sức khỏe tinh thần bạn có thể áp dụng tại nhà.

Còn bạn, bạn thuộc trường hợp nào? Đã từng loay hoay thay đổi công việc vì tinh thần sa sút hay vẫn bám trụ, làm việc miệt mài vì tương lai? Dù thế nào đi nữa, mong rằng, bạn hãy ưu tiên dành thời gian chăm sóc "đứa trẻ bên trong", nỗ lực để sau này không hối hận nhưng vẫn có khoảng dừng đúng thời điểm để tái tạo năng lượng, chuẩn bị cho hành trình mới. Suy cho cùng, nếu cân bằng được các trạng thái thì biết đủ sẽ hạnh phúc, biết phấn đấu sẽ thành công!