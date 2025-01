Miền Bắc sắp có ngày ấm nhất trong tháng 1, nhiệt độ Hà Nội lên đến bao nhiêu?

HHT - Thời tiết miền Bắc đang duy trì trạng thái rét vào sáng sớm và tối muộn, đỡ lạnh vào ban ngày. Mức “đỡ lạnh” này sắp đạt đến đỉnh điểm và miền Bắc sẽ có ngày ấm nhất trong tháng 1. Khi đó, nhiệt độ ở miền Bắc nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng sẽ thế nào?

Trong những ngày gần đây, miền Bắc đều đặn đón những đợt không khí lạnh bổ sung nhưng không mạnh. Thậm chí, gió mùa Đông Bắc của những đợt lạnh này không duy trì suốt cả ngày mà trong ngày có gió thay đổi.

Ở miền Bắc nói chung, trời khá rét vào buổi sáng sớm và tối muộn, còn trưa và đầu giờ chiều ấm hơn do hửng nắng. Chẳng hạn, hôm nay, 16/1, nhiệt độ Hà Nội buổi sáng sớm là 15oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời) còn đầu giờ chiều là 23oC. Sự chênh lệch này có thể không nhiều về mặt con số, nhưng lại là khá nhiều về mặt cảm nhận (15oC là sát mức rét đậm còn 23oC chỉ ở mức lạnh vừa). Trạng thái thời tiết này khiến nhiều người nhức đầu, mệt mỏi.

Do vẫn tiếp tục đón không khí lạnh bổ sung và ban ngày vẫn hửng nắng nên thời tiết miền Bắc sẽ duy trì như trên trong ít nhất vài ngày tới, dù vẫn có những buổi sáng trời rét hơn một chút.

Theo các dự báo hiện tại, trong vài ngày tới, khu vực phía Đông châu Á, bao gồm cả nước ta, sẽ có nhiệt độ cao hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm; thậm chí ở một số nơi, nhiệt độ có thể đạt đến mức kỷ lục cho thời điểm tháng 1. Miền Bắc nước ta cũng sẽ có thời điểm ấm nhất trong tháng 1 này vào ngày 20/1 (thứ Hai tới).

Theo các mô hình dự báo lớn, ngày 20/1, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội sẽ lên đến 26oC, tức là ở mức mát chứ không lạnh. Đây là mức nhiệt độ khá cao ở thời điểm tháng 1, vì trung bình nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội vào tháng 1 chỉ là 20oC, theo NOAA (Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ).

Do thời tiết ngày càng có nhiều sự khác biệt, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nên người dân lưu ý nếu ra ngoài sớm nên đội mũ và che đường hô hấp, còn trong ngày nên linh hoạt về trang phục, ăn uống đủ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng.