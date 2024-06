Miền Bắc sắp có ngày nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ở Hà Nội sẽ vượt 45 độ C

HHT - Đợt nắng nóng ở miền Bắc đang tiến đến thời điểm đỉnh nóng, sau đó thời tiết sẽ thay đổi dần. Ngày nóng cao điểm của đợt này là hôm nào và nhiệt độ ở các tỉnh thành miền Bắc hôm đó sẽ là bao nhiêu?

Đợt nắng nóng hiện tại ở miền Bắc kéo dài, độ ẩm cao vào sáng và tối, trời lại gần như lặng gió khiến ai cũng dễ bị mệt. Suốt nhiều ngày nay, ở đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội, đã có những lúc nắng nóng gay gắt (nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày bằng hoặc trên 37oC). Nhiệt độ cảm nhận thực tế còn cao hơn nhiều.

Trưa và chiều nay, nhiệt độ ở Hà Nội lên đến 43 - 45oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), các tỉnh thành lân cận cũng tương tự hoặc chênh lệch ít, trời rất nóng và oi bức. Ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ (Lạng Sơn, Cao Bằng…), nhiệt độ chiều nay là khoảng 37 - 38oC.

Và đây vẫn chưa phải ngày nóng đỉnh điểm của đợt này.

Theo dự báo hiện tại, ngày nóng nhất của đợt nắng nóng này tại miền Bắc sẽ là thứ Sáu, 21/6. Hôm đó, nhiệt độ buổi trưa và chiều ở Hà Nội sẽ vượt qua 45oC, ở một số địa điểm có mặt đường rộng, nhiều nhà cao tầng, nhiệt độ có thể lên đến 47 - 48oC. Cùng ngày, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh thành gần Hà Nội như Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương… sẽ là 45 - 46oC. Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ thường đỡ nóng so với đồng bằng Bắc Bộ cũng sẽ có nhiệt độ lên tới 40oC.

Thực tế, ngày 21/6 thường là ngày nóng nhất trong năm ở nhiều quốc gia. Đây là ngày bắt đầu tiết Hạ chí và là ngày có thời gian sáng dài nhất trong năm. Theo lịch Trung Quốc cổ đại, được dùng ở nhiều nước phương Đông, thì điểm Hạ chí là điểm giữa mùa Hè nên gần như luôn rất nóng.

Từ thứ Bảy, 22/6, nhiệt độ ở miền Bắc bắt đầu giảm nhưng ban đầu chỉ giảm 1 - 2oC, không đáng kể. Sang đầu tuần sau, nhiệt độ mới giảm nhiều hơn.