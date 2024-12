Miền Bắc sắp đón không khí lạnh rất mạnh, nhiệt độ Hà Nội có thể xuống 8 độ C

HHT - Nhiệt độ ở miền Bắc nước ta đang tăng dần trước khi đón đợt không khí lạnh tiếp theo. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh sau đó mới đáng chú ý hơn, vì nó có cường độ mạnh hơn hẳn, dự báo có thể “kéo” nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội xuống mức rét hại ở những thời điểm nhất định trong ngày.

Với gió Đông Nam mang nhiều hơi ẩm, nhiều tỉnh thành ở miền Bắc nước ta đang trở nên khá ấm, độ ẩm cao, có lúc còn mưa nhỏ. Nhiệt độ cao nhất vào trưa và đầu giờ chiều nay (và cả vài ngày tới) ở Thủ đô Hà Nội lên đến 28oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các tỉnh thành lân cận tương tự hoặc chênh lệch ít.

Như đã đề cập trong bản tin trước, đến khoảng 6 - 7/12, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới, với cường độ tương tự như đợt cuối tháng 11 hoặc mạnh hơn một chút, Hà Nội sẽ chuyển rét vào đêm và sáng sớm.

Từ khoảng sau ngày 10/12 (có thể là 11 - 12/12), dự báo miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh nữa, mạnh ấn tượng hơn hẳn các đợt trước.

Trong đợt lạnh giữa tháng đó, không khí lạnh sẽ về liên tiếp, gió mùa Đông Bắc ở Hà Nội mạnh cấp 3, cấp 4 (trên dưới 20 km/h), nhiệt độ giảm sâu. Vào buổi sáng sớm, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể chỉ ở mức 11 - 12oC, một số ngày (14 - 16/12) dự báo chỉ là 8 - 9oC, là mức rét hại; còn ban ngày ở mức rét (15 - 20oC). Vào những thời điểm tương tự, nhiệt độ ở miền núi có thể xuống mức 5oC hoặc thấp hơn.

Mặc dù các mô hình dự báo lớn nhận định về nhiệt độ trong đợt không khí lạnh giữa tháng này ở miền Bắc nước ta có hơi chênh lệch một chút, nhưng thống nhất rằng sẽ có đợt không khí lạnh mạnh vào khoảng thời gian như trên. Khi các mô hình đưa ra dự báo giống nhau thì độ chính xác là cao.