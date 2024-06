Miền Bắc sẽ có nắng nóng diện rộng sau đợt mưa, nhiệt độ Hà Nội lên bao nhiêu?

HHT - Mưa sẽ tiếp diễn ở miền Bắc nước ta trong một vài ngày tới. Sau đó, miền Bắc có khả năng lại bước vào một đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ toàn miền tăng.

Hôm nay, 25/6, toàn miền Bắc tiếp tục có mưa. Mưa diễn ra không liên tục và lượng mưa cũng khác nhau tùy theo khu vực, nhưng ở Tây Bắc Bộ có khả năng có mưa to đến rất to, còn đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội, chủ yếu có mưa nhỏ và vừa.

Do có mưa và gió Bắc - Đông Bắc nhẹ vào sáng nay nên nhiệt độ toàn miền Bắc ở mức vừa phải, nhiều nơi trời mát. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào buổi trưa và đầu giờ chiều là 35 - 36oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự hoặc chênh lệch ít. Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có nhiệt độ chỉ khoảng 30oC, còn ở Tây Bắc Bộ mưa nhiều hơn nên nhiệt độ không vượt 30oC.

Nhưng gió Đông Bắc lần này rất nhẹ và đã tan, áp thấp trên Biển Đông cũng vậy, nên từ mai, nhiệt độ miền Bắc lại tăng dần, ban đầu tăng chậm do vẫn có mưa dông rải rác. Mưa dông ở miền Bắc có khả năng kéo dài đến khoảng thứ Năm, 27/6, cục bộ có mưa to. Còn nhiệt độ ở đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ tăng dần, mỗi ngày tăng 1 - 2oC.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các trang khí tượng lớn của thế giới thì từ thứ Sáu hoặc thứ Bảy (28 hoặc 29/6), miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng (nắng nóng là khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày từ 35oC đến dưới 37oC, tất nhiên nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn nhiều). Cuối tuần, nhiệt độ ở Hà Nội lại lên 43 - 44oC.

Tuy nhiên, đợt nắng nóng sắp tới này có thể không gay gắt bằng và cũng không kéo dài bằng đợt nắng nóng tuần trước.