Miley Cyrus trải lòng về quá khứ nổi loạn trong ca khúc mới "Used To Be Young"

Không nghỉ ngơi sau thành công của hit "Flowers" và album "Endless Summer Vacation", Miley Cyrus rục rịch trở lại với dự án mới mang tên "Used To Be Young". Ca khúc là những suy tư, chiêm nghiệm của nữ ca sĩ khi bước vào tuổi 30.

Tạm rời xa những âm thanh điện tử sôi động trong album Endless Summer Vacation phần 1, Used To Be Young là bản Pop Ballad tối giản nhưng đầy cảm xúc. Giọng hát Miley Cyrus đầy nội lực, nổi bật trên tiếng guitar mở đầu ca khúc. Nữ ca sĩ chia sẻ cô đã bắt tay vào viết phần lời cho Used To Be Young cách đây 2 năm cho dự án Endless Summer Vacation, nhưng quyết định bỏ ngỏ việc hoàn thành vì "đó là vẻ đẹp của sự dang dở".

MV Used To Be Young - Miley Cyrus

Trong MV, Miley Cyrus diện một áo có in hình nhân vật Chuột Mickey bên trong bộ body suit màu đỏ nổi bật. Đây được xem là chi tiết tri ân đến thời gian Miley Cyrus tham gia các dự án của Disney, và tỏa sáng với vai diễn Hannah Montana trong sitcom ăn khách cùng tên.

Mong muốn thoát khỏi hình ảnh ngôi sao tuổi teen, Miley Cyrus từng có thời gian nổi loạn, cắt tóc ngắn và thay đổi hình ảnh 180 độ vào những năm đầu tuổi 20. Đỉnh điểm là trong thời kì album Bangerz, cô thường xuyên thè lưỡi khi chụp hình, có những màn trình diễn và cử chỉ gây tranh cãi.

Giờ đây, Miley Cyrus 30 tuổi tuy đã trưởng thành nhưng vẫn biết ơn những năm tháng đã qua: "Tôi biết mình từng điên rồ/Bộn bề trong lòng nhưng điều đó thật vui/Tôi biết mình từng hoang dại/Nhưng vì đó là tuổi trẻ/Những đêm hoang phí không hề phí hoài/Tôi vẫn nhớ tất cả những kỉ niệm".