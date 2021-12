Miss Grand International: Ngắm mẫu bikini 2 trong 1 giúp Thùy Tiên giành Best In Swimsuit

HHT - Người đẹp Thùy Tiên, đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2021 vừa giành vị trí No.1 trong phần bình chọn Best In Swimsuit (thí sinh mặc áo tắm đẹp nhất - fan vote). Mời bạn ngắm trọn bộ thiết kế bikini độc đáo 2 trong 1 giúp Thùy Tiên giành được giải thưởng này.

Người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên tiếp tục thắng giải do người hâm mộ bình chọn trong phần thi Best In Swimsuit của cuộc thi Miss Grand International 2021. Trước đó, cô cũng đã giành được vị trí No.1 trong BXH Pre-Arrival, cũng do người hâm mộ bình chọn.

Thùy Tiên mang tới Miss Grand International năm nay một thiết kế đồ bơi rất độc đáo, theo phong cách 2 trong 1.

Set đồ ban đầu nhìn giống như một bộ đồ đi biển thời trang với phần áo quây vắt chéo cổ và quần lụa ống suông dài.

Sau khi tháo bỏ chiếc quần, set đồ biến thành bộ monokini với những đường cut-out khéo léo, trông không khác gì một thiết kế bikini với quần cạp cao.

Thiết kế được đánh giá là hợp với rất nhiều dáng người, giấu nhược điểm phần bụng rất tốt. Với những người đẹp có vóc dáng chuẩn như Thùy Tiên, thiết kế này sẽ làm nổi bật đường cong hoàn hảo của cơ thể.

Được biết, đây là một thiết kế của thương hiệu XITA, một thương hiệu về đồ bơi, đồ đi biển rất được người đẹp của showbiz Việt ưa thích. Các đại diện Việt Nam đi thi nhan sắc quốc tế như Hoa hậu Đỗ Thị Hà (thi Miss World 2021), người đẹp Trần Hoàng Ái Nhi (thi Miss Intercontinental 2021) cũng mang theo thiết kế của XITA trong chuyến “chinh chiến” của mình.

Người đẹp Thùy Tiên cũng vừa hoàn thành xuất sắc đêm thi Trang phục Dân tộc của Miss Grand International 2021. Vòng bình chọn cho giải thưởng Best National Costume (Trang phục Dân tộc đẹp nhất) cũng đã chính thức bắt đầu.

Bạn có thể vào các trang fanpage chính thức của cuộc thi để bình chọn cho Thùy Tiên như sau:

- Vào Facebook tìm Miss Grand International (fanpage có tick xanh), tìm album Vote Top 20 Best National Costume – MGI2021, tìm ảnh Thùy Tiên rồi like và share.

- Vào Instagram tìm Miss Grand International, tìm ảnh của Thùy Tiên và thả tim.

Thời gian đóng bình chọn sẽ là 12 giờ trưa ngày 2/12.

Sắp tới, Thùy Tiên sẽ tiếp tục chặng đường chinh phục Miss Grand International 2021 với hai đêm thi quan trọng là Bán kết được tổ chức vào ngày 2/12 và Chung kết vào ngày 4/12.