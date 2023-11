Miss Universe 2023: Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tiết lộ được fan Campuchia ủng hộ

HHT - Ngày hoạt động tiếp theo của đấu trường nhan sắc Miss Universe 2023, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa chọn mặc một thiết kế jumpsuit ánh vàng lấp lánh. Người đẹp cũng có màn livestream chia sẻ khá nhiều thông tin về cuộc thi.

Mặc dù bị một bộ phận lớn fan sắc đẹp Việt quay lưng, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa vẫn đang có sự thể hiện khá tốt tại Miss Universe 2023. Đại diện Việt Nam được nhận xét là có phong độ ổn định, dù không quá nổi bật.

Trong hoạt động ngày thứ 4, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa chọn mặc một thiết kế jumpsuit lấp lánh, tiếp tục khoe trọn lợi thế hình thể.

Người đẹp trang điểm và làm tóc đúng chuẩn Miss Universe, đọ sắc bên dành thí sinh các nước vẫn không hề bị lép vế, thậm chí còn nổi bật hơn một số thí sinh khác.

Những khoảnh khắc đại diện Việt Nam xuất hiện dù trong trang phục nào cũng rất chỉn chu và xinh đẹp.

Mới đây trong livestream cùng người hâm mộ, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa chia sẻ về cuộc thi, về phụ kiện mà BTC chuẩn bị cho thí sinh, về sự đảm bảo an ninh an toàn cho từng thí sinh, và trấn an người hâm mộ rằng cô rất ổn, tinh thần cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi anti-fan.

Đặc biệt, nàng hậu tiết lộ khi bạn cùng phòng của cô là đại diện Campuchia livestream, cô được fan của đất nước này gửi đến rất nhiều lời động viên.

Đấu trường nhan sắc Miss Universe 2023 đang diễn ra vô cùng sôi nổi với các hoạt động bên lề, các cô gái được đi tới thăm một số địa danh và tìm hiểu văn hoá của El Salvador. Đêm Chung kết dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/11 (giờ địa phương).