Miss Universe 2024 vội vã tung lịch trình khi mới chỉ có 6 thí sinh, đây là lý do?

HHT - Lịch trình của cuộc thi Miss Universe 2024 mới đây đã được tung ra bất ngờ với đầy đủ mốc thời gian: Từ ngày tập trung thí sinh, cho đến bán kết, thi trang phục dân tộc và chung kết đều đã có hết. Và lý do để tung ra lịch trình này có vẻ khá hợp lý.

Sau khi thông báo về việc chính thức bán 50% cổ phần của tổ chức Miss Universe cho tập đoàn Legacy Holding Group USA, đồng thời công bố cuộc thi Miss Universe 2024 sẽ chính thức được tổ chức tại Mexico, tập đoàn JKN Global phối hợp với công ty du lịch Thái Lan Around The World Tour đã mở bán gói du lịch Hello Universe Tour cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 73.

Theo quảng cáo từ bài đăng Facebook của công ty này, cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 21/11. Dự kiến bán kết diễn ra vào 14/11, phần thi trang phục dân tộc vào ngày 15/11 và chung kết vào Chủ nhật ngày 17/11 tại Mexico City, Mexico.

Tổ chức Miss Universe hiện đã được phân chia thành hai công ty quản lý. Tập đoàn Legacy Holding Group USA có trụ sở chính tại Mexico, đại diện là ông Raul Rocha Cantu sẽ quản lý khu vực Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Tập đoàn JKN Global Group có trụ sở chính ở Thái Lan, do bà Anne Jakrajutatip đại diện sẽ chịu trách nhiệm khu vực châu Á và các lục địa còn lại. Trụ sở chính của tổ chức Miss Universe đặt tại thành phố New York sẽ do tập đoàn JKN Global quản lý.

Đây cũng là một cách quảng bá sớm cho cuộc thi nhan sắc đình đám nhất nhì hành tinh, nhằm thu hút khách du lịch và fan sắc đẹp có cơ hội sắp xếp lịch trình để đến với Mexico. Mặc dù hiện tại, cuộc thi Miss Universe 2024 mới chỉ có 6 thí sinh chính thức ghi danh, nhưng với danh tiếng của cuộc thi này, cộng thêm việc bắt đầu từ năm 2024, không chỉ phụ nữ đã có kết hôn, sinh con được tham gia cuộc thi mà phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng đều được quyền ghi danh tham gia, chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ chờ đợi fan sắc đẹp ở cuộc thi năm nay.