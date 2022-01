Missosology bất ngờ chia sẻ lại câu nói nổi tiếng của Hoa hậu H’Hen Niê tại Miss Universe

HHT - Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Missosology đã đăng lại hình ảnh của Hoa hậu H’Hen Niê trong đêm Chung kết Miss Universe 2018. Chuyên trang nhắc lại câu nói nổi tiếng giúp H’Hen Niê xuất sắc lọt Top 5 chung cuộc khiến fan Việt vô cùng tự hào.

Hoa hậu H’Hen Niê là đại diện Việt Nam giành được vị trí cao nhất tại đấu trường nhan sắc Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) từ trước đến nay. Người đẹp lọt Top 5 cuộc thi Miss Universe 2018 và xuất sắc giành giải thưởng Timeless Beauty (Vẻ Đẹp Vượt Thời Gian) năm 2018 do chuyên trang sắc đẹp Missosology bình chọn.

Giải thưởng dành cho những người đẹp lọt Top thuộc 5 cuộc thi nhan sắc lớn nhất trong năm theo hệ thống Big5 của chuyên trang này, gồm có: Miss World (Hoa hậu Thế giới), Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ), Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất), Miss International (Hoa hậu Quốc tế) và Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia).

Mới đây, chuyên trang Missosology đã chia sẻ lại câu nói nổi tiếng của Hoa hậu H’Hen Niê trong cuộc thi Miss Universe 2018, câu nói truyền cảm hứng đã góp phần không nhỏ vào thành công của người đẹp: “From nothing, here I am. I can do it, you can do it.” (Từ chẳng có gì, tôi đã đứng đây. Tôi có thể làm được, bạn cũng có thể làm được.)

Chia sẻ của chuyên trang Missosology nhận được sự tương tác rất lớn của người hâm mộ Việt và quốc tế. Missosology còn đăng kèm loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc sửng sốt và vỡ òa trong sung sướng khi Hoa hậu H’Hen Niê được gọi tên vào Top 5 Miss Universe 2018.

Trong những năm gần đây, các đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe đều nhận được sự chú ý rất lớn. Các người đẹp cũng kéo dài chuỗi thành tích lọt Top của Việt Nam trong nhiều năm liền. Tuy nhiên, chưa ai có được thành tích vào đến Top 5 chung cuộc như Hoa hậu H’Hen Niê. Hoa hậu H’Hen Niê hiện cũng là một trong những nàng hậu được yêu thích nhất của showbiz Việt với tài khoản cá nhân lên tới hơn 1,3 triệu lượt người theo dõi.

JEANIE