Missosology dự đoán Top 21 Miss Grand International 2023, Hoàng Phương ở vị trí nào?

HHT - Trước giờ chuyên trang sắc đẹp Missosology và tổ chức Miss Grand International vốn chẳng ưa nhau, thế nên chuyên trang này hiếm khi nhắc đến cuộc thi. Thế nhưng, mới đây, khi cuộc thi năm nay đã đi được hơn nửa chặng đường, Missosology bất ngờ tung BXH dự đoán đầu tiên. Hoa hậu Lê Hoàng Phương được dự đoán ở vị trí nào?

Cuộc thi Miss Grand International 2023 đã đi được hơn 1 nửa chặng đường, chỉ còn chưa tới 10 ngày nữa là sẽ tới đêm Chung kết. Mới đây, chuyên trang Missosology bất ngờ đăng BXH dự đoán lần đầu tiên cho cuộc thi năm nay. Đây là một động thái khá bất ngờ vì Missosology không xếp Miss Grand International vào Top các cuộc thi nhan sắc lớn trên thế giới. Có vẻ như mối quan hệ của tổ chức MGI và chuyên trang này đã có sự cải thiện.

Ở BXH dự đoán đầu tiên, Missosology dự đoán đại diện Myanmar sẽ giành vương miện. Một nguồn tin không chính thống cho rằng Myanmar sẽ là quốc gia đăng cai tổ chức Miss Grand International 2024 nên đại diện của nước này chắc chắn sẽ lọt Top 20 chung cuộc. Hoa hậu Myanmar cũng là một trong số ít các thí sinh luôn áp đảo trong các phần thi bình chọn. Ở BXH dự đoán của Missosology, Hoa hậu Lê Hoàng Phương được dự đoán lọt Top 10 ở vị trí thứ 8.

Chuyên trang Sash Factor mới đây cũng đã tung BXH dự đoán lần thứ 5 cho cuộc thi này và cũng dự đoán đại diện Myanmar sẽ giành vương miện. Hoa hậu Lê Hoàng Phương cũng được dự đoán ở vị trí thứ 8.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương và gần 70 thí sinh của Miss Grand International 2023 đã hoàn thành phần thi Best in Swimsuit (trình diễn áo tắm) và chính thức bước vào vòng bình chọn của phần thi này. BTC Miss Grand International 2023 sẽ chọn ra 20 thí sinh trong đó có 10 thí sinh do BGK lựa chọn, và 10 thí sinh do khán giả bình chọn để bước tiếp vào vòng thi Best in Swimsuit.

BTC Miss Grand International 2023 cũng nhận được sự khen ngợi của fan sắc đẹp Việt, khi đến bất kỳ vùng miền nào trên đất nước Việt Nam, các thí sinh cũng mặc trang phục truyền thống của vùng miền đó, mang đến nhiều hình ảnh đẹp mắt, giúp quảng bá văn hóa truyền thống của Việt Nam với bạn bè quốc tế.