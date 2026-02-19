Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Học đường

Google News

Teen quốc tế trải nghiệm Tết Nguyên đán Việt Nam qua chuỗi hoạt động thú vị

Văn Thuận (tổng hợp)

HHTO - Trong không khí Xuân về rộn ràng, một số trường đại học đã tạo điều kiện tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm ngày Tết cho các du học sinh nước ngoài chọn ở lại Việt Nam trong dịp lễ. Thông qua chương trình ý nghĩa này, nét đẹp văn hóa Việt Nam cũng được lan tỏa rộng khắp bạn bè quốc tế, để lại ấn tượng sâu sắc cho teen về "mảnh đất chữ S" xinh đẹp.

Vào ngày 1/2, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình “Xuân kết nối - Trải nghiệm văn hóa Việt” kết hợp trao vé xe về Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình đã thu hút sự tham gia của gần 150 sinh viên, gồm sinh viên quốc tế đang học tập và ở lại Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán, cùng sinh viên nội trú đến từ 8 Liên chi đoàn trực thuộc Đoàn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

625016690-1326425879525133-8624856856638407000-n.jpg
623781596-1326425932858461-1113264210214390147-n.jpg
622818743-1326426169525104-9106176175897368659-n.jpg
625136295-1326426129525108-1490453395410847258-n.jpg
Ảnh: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Tại ngày hội, teen quốc tế được các bạn sinh viên Việt Nam hỗ trợ tận tình để trải nghiệm trọn vẹn những hoạt động truyền thống vô cùng quen thuộc trong những ngày Tết như: gói bánh chưng, bánh tét, viết thư pháp, viết lời chúc năm mới...

Khuôn viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng cũng rộn ràng không khí ngày xuân với Chương trình giao lưu ngôn ngữ - văn hóa “Tết trong tôi - TET IN ME 2026”, mang đến một không gian ấm áp, gắn kết và đong đầy cảm xúc cho cộng đồng sinh viên Việt Nam quốc tế.

622905425-1309266327901662-4487615657561921400-n.jpg
Chương trình giao lưu ngôn ngữ - văn hóa “Tết trong tôi - TET IN ME 2026” thu hút đông đảo các sinh viên Việt Nam và nước ngoài tham gia. Ảnh: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng UFLS.

Chương trình gồm các chuỗi hoạt động đặc sắc như: Gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ... Đây cũng chính là dịp để các bạn sinh viên trong và ngoài nước giao lưu, gắn kết, cùng chia sẻ những câu chuyện, những nét đẹp văn hóa đầy sắc màu đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

624554294-1309268971234731-5574036879324431693-n.jpg
625107417-1309274014567560-718718989048107230-n.jpg
623974507-1309274194567542-4832624414590321230-n.jpg
623363766-1309270041234624-2345248920537670545-n.jpg
Nét đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam để lại ấn tượng sâu sắc đối với sinh viên quốc tế. Ảnh: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng UFLS.

Thông qua những chương trình ý nghĩa này, các bạn sinh viên trong nước và quốc tế cũng có cơ hội để học hỏi lẫn nhau từ các nền văn hóa. Song, hoạt động cũng góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống lâu đời đẹp đẽ của Việt Nam. Chắc hẳn đây sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của teen quốc tế khi đến học tập và sinh sống tại “mảnh đất chữ S” xinh đẹp này.

image-2.jpg
Văn Thuận (tổng hợp)
#Xuân Bính Ngọc 2026 #Kỷ niệm du học sinh quốc tế #Tết cổ truyền #teen

