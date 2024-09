Mới hẹn hò một tháng, Doja Cat lộ nhẫn đính hôn với nam thần "Stranger Things"?

HHT - Nhiều người hâm mộ đã rất bất ngờ trước loạt hình ảnh Doja Cat khoe nhẫn tại một sự kiện âm nhạc, dấy lên tin đồn cô và bạn trai Joseph Quinn đã đính hôn.

Vừa qua, Doja Cat đã có một màn trình diễn đầy đáng nhớ tại sự kiện âm nhạc hằng năm của iHeartRadio. Nữ rapper đã thể hiện nhiều ca khúc nổi tiếng như Agora Hills, Get Into It, Paint The Town Red... Đặc biệt, Doja Cat còn khiến khán giả trầm trồ với màn khoe nhẫn gây chấn động tại sự kiện này.

Cụ thể, trong lúc biểu diễn ca khúc Agora Hills, Doja Cat đã không ngần ngại khoe ra chiếc nhẫn trên ngón tay đeo nhẫn của cô. Trùng hợp thì lúc này Doja Cat lại hát rằng: “Put a rock on her hand” (tạm dịch: Hãy trao nhẫn lên tay nàng). Đoạn video quay lại cảnh Doja khoe nhẫn đã ngay lập tức viral trên mạng xã hội. Khán giả cho rằng Doja Cat đang ngầm xác định chuyện đính hôn với bạn trai Joseph Quinn.

Tuy nhiên, Doja Cat đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận thông tin này trên trang Twitter cá nhân. “no, im not engaged, it's a David Yurman ring with no rocks in it” (tạm dịch: Không, tôi chưa đính hôn, đó là nhẫn của David Yurman thiết kế và chẳng có viên kim cương nào cả) - dòng trạng thái được Doja Cat viết và xóa đi không lâu trên Twitter.

Doja Cat và Joseph Quinn từng công khai hẹn hò vào giữa tháng 8 năm nay, cùng loạt hình ảnh tình tứ trên đường phố London.

Trước khi hẹn hò với Joseph Quinn, Doja Cat từng rất thích vai diễn Eddie của anh trong series Stranger Things. Giọng ca Paint The Town Red còn từng nhờ nam diễn viên Noah Schnapp tạo điều kiện để cô làm quen với Joseph. Tuy nhiên Noah về sau lại công khai đoạn tin nhắn “nhờ vả" của Doja Cat lên mạng xã hội, khiến cô không hài lòng khi tin nhắn riêng tư bị công khai.